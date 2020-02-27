Песков рассказал, когда Путин обсудит с лидерами фракций поправки в Конституцию

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций запланирована на четверг, 5 марта. Во время нее будут обсуждаться поправки в Конституцию.

О предстоящей встрече рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Ранее с предложением провести ее к российскому лидеру обратился руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.



Владимир Путин в среду, 26 февраля, поддержал предложение провести голосование по изменениям в Конституции 22 апреля 2020 года.