  • USD
    65.5177
  • EUR
    71.2439
  • IMOEX
    2915.84
  • RTSI
    1386.2
  • DJA
    8730.06
  • NASDAQ
    8759.33
  • BRENT
    52.24
  • ГАЗПРОМ
    217.5
  • Газпрнефть
    430.6
  • Роснефть
    422.05
  • АЛРОСА
    76.26
  • Сбербанк
    242.88
27 февраля 202021:38

ЕС и Британия не готовы к компромисам по вопросам Brexit

Global Look Press

В прошлом месяце, когда Борис Джонсон и новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен встретились на Даунинг-стрит, они сразу согласились с одной вещью: пришло время прекратить вражду и злословие, характерные для первого раунда переговоров о Brexit. Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания хочет стать близким другом и союзником ЕС.

Прошло несколько недель, и битвы из-за Brexit возродились с былой силой. Обе стороны далеки друг от друга. И многие дипломаты считают, что остается большая вероятность краха переговоров. Одно государство-член уже строит планы, опираясь на центральное предположение, что к декабрю, крайнему сроку, сделка заключена не будет. Со своей стороны, Даунинг-стрит № 10 готовится к тому, что переговоры прекратятся раньше, чем ожидалось. И весь этот настрой сохраняется еще до того как начались переговоры.

Великобритания не намерена продавать свой суверенитет в рамках торгового соглашения с ЕС, заявил в четверг парламенту старший министр Майкл Гове.

«В конце переходного периода, 31 декабря, Соединенное Королевство полностью восстановит свою экономическую и политическую независимость. Нам нужны наилучшие торговые отношения с ЕС, но при заключении сделки мы не намерены продавать свой суверенитет», — сказал он.

Что касается № 10, весь смысл Brexit в том, чтобы Великобритания могла освободиться от директив ЕС. Однако первое, что она должна обсудить, это так называемое «ровное игровое поле». Брюссель непреклонен: если Великобритания не представит длинный список обязательств относительно своего будущего поведения, переговоры не продолжатся. № 10 отвечает, что это нелепость, и что переговоры на таких условиях невозможны.

То, что хочет Борис Джонсон от ЕС, сильно отличается от того, что требовала Тереза ​​Мэй. Мэй была полна решимости избежать — или, по крайней мере, минимизировать — трения на границе. Она предложила условия сделки, в которой Великобритания наполовину останется на едином рынке и в Таможенном союзе. Это было бы «книгой общих правил», регулирующей производство и сельское хозяйство. Это то, из-за чего Джонсон подал в отставку, заявив, что Великобритания «движется к статусу колонии».

Джонсон не требует беспроблемной торговли. Он хотел бы заключить соглашение о свободной торговле с ЕС, пусть и с тарифами и квотами, максимально приближенными к нулю. Он был бы доволен стандартным соглашением о свободной торговле, где в «равное игровое поле» входило общее соглашение не снижать занятость на рынке труда и экологические стандарты, чтобы получить торговое преимущество. Он отмечает, что у Великобритании уже более высокие стандарты, чем требует ЕС во многих областях, и что его правительство намерено поднять их еще больше.

Но определение ЕС «ровного игрового поля» — это еще не все. В переговорном мандате говорится, что стандарты ЕС станут отправной точкой в ​​том, что касается субсидий для борющихся компаний, занятости и зеленой повестки дня. № 10 протестует, заявляя, что у ЕС не было таких квазиимперских запросов, когда он соглашался на торговую сделку с Канадой и Японией. ЕС отвечает, что эти условия можно считать подходящими, так как экономики Великобритании и ЕС тесно переплетены. Другими словами: Великобритания слишком близкий член, чтобы давать ей такую ​​свободу.

Для сэра Дэвида Фроста, главного переговорщика Бориса Джонсона, это говорит о том, что ЕС все еще пытается смириться с самим фактом Brexit. Недавно он заявил, что ЕС должен «был осознать это по-настоящему, а не просто сказать, что географически страны Европы могут быть независимыми друг от друга». Влиятельные фигуры со стороны ЕС высмеивают саму идею того, что Великобритания может «обрести суверенитет и при этом сохранить равные права». По мнению ЕС, в торговых переговорах размер — это все. По тем же причинам Соединенное Королевство пострадает от Великобритании, когда речь зайдет о торговле.

Стратегия ЕС состоит в том, чтобы заявлять, что если британцы подпишут сделку, ЕС сделает все возможное, чтобы ослабить трения на границах. Это будет наиболее легким исходом. Но если соглашение не будет заключено, они проведут самые строгие процедуры в отношении границ.

Многих в правительстве озадачивает то, что ЕС искренне полагает, что это сработает. Во-первых, Борис Джонсон не просто возглавляет правительство Брексита; его основное убеждение состоит в том, что весь смысл выхода из ЕС в том, чтобы действовать по-другому. Каждый член правительственного комитета по переговорам проводил кампанию за выход из ЕС, и считает, что Великобритания должна отвечать за свои собственные правила и положения. Чем больше ЕС стремится привязать Великобританию, тем больше последняя убеждается в преимуществах дивергенции.

Также нужно рассмотреть мнение большинства Тори в 80 голосов. Если обе стороны решат принять меры, действующие по принципу «око за око», это причинит боль потребителям и экономике в целом. Но Борису Джонсону не придется вновь столкнуться с избирателями до 2024 года. Почти все остальные европейские лидеры будут переизбраны до этого времени. Им придется заплатить цену за этот экономический спад задолго до того, как ему придется пройти через это. Это одна из причин, по которой № 10 считает, что ЕС не выполнит угрозы.

Великобритания и ЕС также спорят о вещах, которые теоретически уже были согласованы. Есть противоречивые определения ирландского протокола, который должен быть реализован к концу года. ЕС и ирландское правительство уже гневно предупредили, что если они думают, что Великобритания отказывается от этого соглашения, то торговые переговоры потерпят крах. Но перестановка, в результате которой Джеффри Кокса сменил на посту генерального прокурора Суэлла Браверман, а Брэндон Льюис вступил в должность министра по делам Северной Ирландии, заставляет предположить, что правительство займет агрессивный подход по этому вопросу.

Конец года также вызывает раздражение. ЕС считает, что Великобритания пытается использовать этот крайний срок, чтобы заставить пойти на уступки, а французы уже отвергают это как форму «шантажа». Борис Джонсон, напротив, считает, что ЕС игнорирует тот факт, что он согласился на попытку заключить сделку к 31 декабря в политической декларации. Одним из его первых действий после переизбрания стало повторение строки из предвыборной кампании о том, что срок не будет продлен.

Европейская сторона обижена на предложения Великобритании по иммиграции, которые не отдают предпочтений гражданам ЕС. Они считают, что это лишено смысла, но только не в случае Великобритании, где проживает больше индусов, чем граждан любой страны ЕС.

Есть еще один способ взглянуть на предложения по иммиграции. Создав иммиграционную систему, которая не делает различий между гражданами ЕС и остальным миром, Великобритания дала понять, что если ЕС хочет предпочтений для своих граждан, то он должен предложить что-либо взамен. Природа новой системы означает, что гражданам ЕС в рамках торговой сделки может быть предложен преференциальный режим без потери контроля над иммиграционной политикой со стороны Великобритании.

ЕС и Великобритания уже готовятся к ряду вспыльчивых первых встреч. Но, как это ни парадоксально, тем, кто хочет заключить сделку, следует настраиваться на ссору раньше, чем можно было бы предположить. Обе стороны должны избавиться от этого в своих системах и понять, что другая сторона серьезно относится к своей позиции, прежде чем они начнут переговоры должным образом.

Сейчас создается впечатление отчаяния относительно перспектив сделки, даже среди тех, кто обычно занимает оптимистичную точку зрения. Великобритания может дать понять, что, несмотря на то, что она не будет следовать правилам ЕС, она будет поддерживать свои и без того высокие стандарты. Великобритания превышает требования ЕС по минимальной заработной плате, правам на отпуск, декретному отпуску и многим другим. Что касается окружающей среды, обещание достичь «чистого нуля» к 2050 году было принято за несколько месяцев до того, как ЕС заявил, что сделает то же самое. Великобритания может взять на себя обязательство не отказываться от всего этого — и согласиться с тем, что, если это произойдет, ЕС ответит введением тарифов и квот.

Но когда министры Тори говорят о возможностях Brexit, они говорят о способности отклоняться от правил ЕС. Желание Великобритании превратиться в высокотехнологичный центр означает, что, когда речь зайдет о защите данных, она захочет отклониться от громоздкого режима GDPR ЕС.

Ни одна страна еще не выходила из ЕС. В последнее время ни одна торговая сделка не заключалась с тем, чтобы ставить барьеры, а не снимать их. Поэтому неудивительно, что переговоры начинаются с неуверенного и эмоционального настроя. Но реальная политика касается обеих сторон. Если переговоры потерпят неудачу, будут серьезные последствия — и не только для торговли. Союз между ЕС и Великобританией имеет смысл для обеих сторон. Просто нельзя думать, что две стороны, вовлеченные в экономическое противостояние, останутся самыми близкими союзниками по иностранным вопросам и вопросам безопасности.

Правительство Великобритании верит в преимущества дивергенции и имеет стабильное парламентское большинство, собирается предпринять гораздо более надежный подход к этим переговорам, чем правительство Мэй. ЕС должен это оценить. Но, прежде всего, обеим сторонам следует помнить, что невозможность заключить сделку обернулась бы грандиозной неудачей государственного управления.

Сейчас

21:40

Самолет ВВС Испании потерпел крушение у берегов Мурсии

20:09

Кузнецова вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе

18:20

Российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы

18:07

Сбербанк готов предоставить грант на разработку вакцины от коронавируса

15:10

Хуснуллин стал куратором жилищных, транспортных и дорожных нацпроектов

14:25

Владимир Путин посетил "Остров мечты"

14:04

На Урале задержана артель черных оружейников

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

1 час назад
Италия: вспышка коронавируса обернулась эпидемией паники

Италия: вспышка коронавируса обернулась эпидемией паники

2 часа назад
ЕС и Британия не готовы к компромисам по вопросам Brexit

ЕС и Британия не готовы к компромисам по вопросам Brexit

1 час назад
Песков рассказал, когда Путин обсудит с лидерами фракций поправки в Конституцию

Песков рассказал, когда Путин обсудит с лидерами фракций поправки в Конституцию

1 час назад
ЦСКА разгромил "Сочи" и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА разгромил "Сочи" и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

1 час назад
Принуждал к интиму и угрожал убийством: в чем обвиняют мэра Георгиевска

Принуждал к интиму и угрожал убийством: в чем обвиняют мэра Георгиевска

4 часа назад
День белого медведя: ученые проведут перепись "хозяев Арктики"

День белого медведя: ученые проведут перепись "хозяев Арктики"

2 часа назад
Убийца оставлял надписи на стенах, указывая на захоронение трупа ребенка

Убийца оставлял надписи на стенах, указывая на захоронение трупа ребенка

2 часа назад
Лика Стар рассказала, почему ушла со сцены

Лика Стар рассказала, почему ушла со сцены

7 часов назад
Перенесшего микроинсульт Дмитрия Диброва выписали из больницы

Перенесшего микроинсульт Дмитрия Диброва выписали из больницы

4 часа назад
Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

6 часов назад
Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми

Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми

6 часов назад
Диетолог рассказала, как сочетать алкоголь с масленичными блинами

Диетолог рассказала, как сочетать алкоголь с масленичными блинами

8 часов назад
Александр Панайотов о своем участии в "Евровидении": это вброс

Александр Панайотов о своем участии в "Евровидении": это вброс

9 часов назад
Эффективность Apple Watch для диагностики аритмии оказалась преувеличенной

Эффективность Apple Watch для диагностики аритмии оказалась преувеличенной

3 часа назад
COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

7 часов назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

9 часов назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

26.02.2020 16:59
"Плакали весь фильм": в чем секрет невероятного успеха фильма "Лёд 2"

"Плакали весь фильм": в чем секрет невероятного успеха фильма "Лёд 2"

26.02.2020 06:08
204
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

37 минут назад
На волосах журналиста Голунова обнаружили следы наркотиков

На волосах журналиста Голунова обнаружили следы наркотиков

47 минут назад
150 суток, чтобы спасти жизнь: Юлиане Сырцевой нужно дорогое лекарство

150 суток, чтобы спасти жизнь: Юлиане Сырцевой нужно дорогое лекарство

1 час назад
Самолет ВВС Испании потерпел крушение у берегов Мурсии

Самолет ВВС Испании потерпел крушение у берегов Мурсии

1 час назад
Житель панельного дома, которому не хватало света, прорубил в несущей стене два окна

Житель панельного дома, которому не хватало света, прорубил в несущей стене два окна

1 час назад
Придуман способ удешевить процессоры вдвое

Придуман способ удешевить процессоры вдвое

1 час назад
Исторический облик усадьбы в Москве удалось восстановить по одной фотографии

Исторический облик усадьбы в Москве удалось восстановить по одной фотографии

1 час назад
Юрченко остался без конкурентов в борьбе за пост главы ВФЛА

Юрченко остался без конкурентов в борьбе за пост главы ВФЛА

1 час назад
CAS отказал WADA в публичных слушаниях по делу РУСАДА

CAS отказал WADA в публичных слушаниях по делу РУСАДА

2 часа назад
Кузнецова вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе

Кузнецова вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе

2 часа назад
Новые данные о Майдане: первые милиционеры были убиты до выстрелов по демонстрантам

Новые данные о Майдане: первые милиционеры были убиты до выстрелов по демонстрантам

3 часа назад
Российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы

4 часа назад
Школьник решил впечатлить одноклассников и выпрыгнул с третьего этажа

Школьник решил впечатлить одноклассников и выпрыгнул с третьего этажа

4 часа назад
Сбербанк готов предоставить грант на разработку вакцины от коронавируса

Сбербанк готов предоставить грант на разработку вакцины от коронавируса

4 часа назад
Фоторепортеры из Гамбии и Гаити впервые принимают участие в конкурсе Стенина

Фоторепортеры из Гамбии и Гаити впервые принимают участие в конкурсе Стенина

4 часа назад
Две стороны одной медали: ожирение сравнили с преждевременным старением

Две стороны одной медали: ожирение сравнили с преждевременным старением

4 часа назад
У смартфона Samsung за 100 000 рублей обнаружили проблемы с камерой

У смартфона Samsung за 100 000 рублей обнаружили проблемы с камерой

5 часов назад
Лукашенко готов к интеграции с Россией, но без "понуждения"

Лукашенко готов к интеграции с Россией, но без "понуждения"

5 часов назад
На крупной экзопланете обнаружили условия, подходящие для зарождения жизни

На крупной экзопланете обнаружили условия, подходящие для зарождения жизни

6 часов назад
Германия решилась на эвтаназию

Германия решилась на эвтаназию

6 часов назад
За покупку российской машины предложили налоговый вычет

За покупку российской машины предложили налоговый вычет

6 часов назад
Нестабильности в работе могут изменить черты личности человека

Нестабильности в работе могут изменить черты личности человека

7 часов назад
Хуснуллин стал куратором жилищных, транспортных и дорожных нацпроектов

Хуснуллин стал куратором жилищных, транспортных и дорожных нацпроектов

7 часов назад
Сирийские боевики прячутся под "турецким зонтиком". Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

Сирийские боевики прячутся под "турецким зонтиком". Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

12 часов назад
Артисты театра "Новая опера" представят музыкальное шоу "Операмания" в Доме музыки

Артисты театра "Новая опера" представят музыкальное шоу "Операмания" в Доме музыки

26.02.2020 08:32
Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

25.02.2020 13:29

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку