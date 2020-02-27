СМИ: школьницу похитили и увезли в Чечню ради свадьбы

В станице Голубицкой (Краснодарский край) пропала 15-летняя школьница. Вечером 24 февраля она ушла из дома, но так и не вернулась, сообщается на сайте Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Об исчезновении в правоохранительные органы сообщила мать несовершеннолетней. В ходе доследственной проверки установлено, что девочка купила билет на автобус, следовавший в Краснодар.

Как сообщают "Краснодарские известия", ребенка нашли в Чеченской Республике. Об этом рассказала сестра исчезнувшей. По ее словам, девочку украли местные жители — один из них хотел жениться на несовершеннолетней. Злоумышленники якобы угрожали родным школьницы, а также требовали не искать ее. В настоящее время преступники задержаны местной полицией.