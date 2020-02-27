Стивена Сигала оштрафовали на 300 тысяч долларов

Американскому актеру, кинопродюсеру и сценаристу Стивену Сигалу придется заплатить более чем 300 тысяч долларов. Такие растраты артист понесет за отказ предоставить данные о доходах от рекламы.

Соответствующая информация размещена на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. По данным регулятора, Стивен Сигал получил 250 тысяч долларов наличными, а также криптовалюту от Bitcoiin2Gen на сумму в 750 тысяч долларов. Артист, в свою очередь, рекламировал инвестиции в ICO (первичное размещение монет) на своих страницах в соцсетях, призывая общество не упустить возможность "разбогатеть".

В американском надзорном органе считают, что криптовалюта, которая продается посредством ICO, считается ценными бумагами. Человек, занимающийся рекламой подобного, обязан предоставлять соответствующие сведения, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Стивен Сигал обязан выплатить 314 тысяч долларов. Также артист обязался в течение трех лет не заниматься рекламой ценных бумаг, криптовалют.

Стивену Сигалу в настоящее время 67 лет. В 2016 году он получил российское гражданство из рук президента России Владимира Путина и даже задумывался о том, чтобы стать губернатором Приморского края.