Американский Минфин снял часть санкций с Ирана

Управление по контролю за иностранными активами США выдало разрешение на поставку медикаментов и продовольствия в Исламскую республику. По информации ведомства, документ действует с 28 февраля.

Финансовый канал по доставке гуманитарных товаров был создан еще осенью, сообщает телеканал "Россия 24". Теперь граждане США и Швейцарии смогут официально поставлять в Иран лекарства и продукты. Официальный Тегеран назвал этот канал "пропагандистским шагом", поскольку он рассчитан на слишком малый объем товаров.