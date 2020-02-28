В Идлибе погибли 9 турецких военных

В сирийской провинции Идлиб попали под обстрел военнослужащие турецкой армии, в результате чего погибли девять солдат, еще несколько получили тяжелые ранения.

Губернатор приграничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган уточнил, что авиаудар был нанесен сторонниками режима президента Сирии Башара Асада. В четверг, 27 февраля, вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по ситуации в Идлибе, в котором принимает участие министр национальной обороны страны Хулуси Акар, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава Генерального штаба Яшар Гюлер, передает ТАСС.

Как сообщалось, ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля этого года после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, но террористы лишь усилили свои атаки. Как сообщил на минувшей неделе президент Турции, Анкара готова задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе, а начало новой военной кампании является лишь "вопросом времени" — все приготовления к ней уже завершены.

Провинция Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились отказавшиеся сложить оружие в предместье Дамаска Восточная Гута и южных областях Сирии боевики.