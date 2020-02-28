"Олимпиакос" оставил "Арсенал" за бортом Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" не сумел преодолеть барьер 1/16 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей греческому "Олимпиакосу". Судьба противостояния решилась лишь в дополнительное время, в котором гости обыграли "канониров" со счетом 2:1.

После минимального поражения дома грекам необходима была победа в гостях. В основное время ответного матча в Лондоне "Олимпиакосу" удалось отквитать один мяч, автором которого стал Папп Сиссе.

В дополнительное время Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет в матче, однако Юсефф Эль-Араби в самой концовке принес победу греческому клубу.

Помимо "Олимпиакоса" в 1/8 финала Лиги Европы вышли итальянский "Интер", испанская "Севилья", датский "Копенгаген" и турецкий "Истанбул Башакшехир".