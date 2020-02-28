Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

По итогам ответных игр 1/16 финала Лиги Европы по футболу определились 15 участников следующего раунда плей-офф. Имя еще одного счастливчика станет известно 28 февраля, когда будет сыгран отложенный из-за непогоды матч между "Зальцбургом" и "Айнтрахтом".

В 1/8 финала Лиги Европы примут участие "Базель", "Байер", "Вольфсбург", "Вулверхэмптон", "Истанбул Башакшехир", "Интер", "Копенгаген", ЛАСК, "Манчестер Юнайтед", "Олимпиакос", "Рейнджерс", "Рома", "Севилья", "Хетафе" и "Шахтер".

⏰ RESULTS ⏰



✅ 15 teams confirmed for round of 16



Biggest shock tonight? 🤔#UEL pic.twitter.com/28cHK4JQxv — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 27, 2020

Жеребьевка следующего раунда плей-офф состоится 28 февраля в швейцарском Ньоне.