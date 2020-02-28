Выпавшая из окна подруга внука Михалкова идет на поправку

Получившая серьезные травмы в результате падения из окна подруга внука Никиты Михалкова Андрея Быкова модель Ксения Пунтус разместила в своем Instagram пост, в котором сообщает о своем выздоровлении. В качестве подтверждения она опубликовала несколько фотографий с рентгеновскими снимками.

Девушка рассказала, что ей уже сняли металлический фиксатор на бедрах, и теперь она может самостоятельно вставать на ноги и передвигаться без костылей. Одновременно модель поблагодарила близких и поклонников за поддержку и попросила больше "не мусолить" эту историю, сообщает интегратор новостей ANews.

Как сообщалось, утром 11 января Ксения Пунтус была госпитализирована с множественными травмами, полученными в результате падения с третьего этажа из окна квартиры Андрея Быкова. По словам пострадавшей, она села на подоконник и случайно сорвалась вниз. Модель категорически опровергла появлявшиеся в ряде СМИ сообщения о якобы противоправных действиях по отношению к ней. По словам Ксении, "Андрей — чудеснейший человек", с которым они гуляли по музеям. Сам инцидент Пунтус назвала "нелепой случайностью", которая послужит ей огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь.