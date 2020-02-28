28 февраля 202002:37

Выпавшая из окна подруга внука Михалкова идет на поправку

k_ksusha/instagram

Получившая серьезные травмы в результате падения из окна подруга внука Никиты Михалкова Андрея Быкова модель Ксения Пунтус разместила в своем Instagram пост, в котором сообщает о своем выздоровлении. В качестве подтверждения она опубликовала несколько фотографий с рентгеновскими снимками.

Девушка рассказала, что ей уже сняли металлический фиксатор на бедрах, и теперь она может самостоятельно вставать на ноги и передвигаться без костылей. Одновременно модель поблагодарила близких и поклонников за поддержку и попросила больше "не мусолить" эту историю, сообщает интегратор новостей ANews.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тадам, эти 1,5 месяца прошли незаметно ( ладно, не совсем незаметно ) но все трудности позади. Мое выздоровление, помимо неоценимой заслуги всех причастных врачей, произошло благодаря друзьям и родным. Их поддержке и заботе, веры в то, что я со всем справлюсь и искренней радости за малейшие прогрессы в реабилитации. Несчетному количеству проведённых со мной в палате часов, шуткам, строгим наказам не вставать на ноги раньше времени и не потому, что им жалко, а потому, что всему своё время ( ты вроде тоже это понимаешь, но хочется ведь все и сразу )). Также большое количество моральной поддержки было получено от совершенно незнакомых мне людей в их длинных и искренних письмах. Безвозмездных и трогательных. Я прочла столько жизненных историй, часть из них повествовали о трудностях / болезнях и том, как люди с ними справились. Другая же часть, по счастью случая, не сталкивалась и, искренне надеюсь, не столкнётся с подобным, поэтому желали этого простого — здоровья 🙌🏼 такая штука, на которую порой не обращаешь должного внимания, живешь и ладно, а какая основополагающая вещица, ибо с физическим здоровьем можешь все, и голову вылечат, и языки познаешь, и мир наш необъятный объездишь. Главное — захотеть 🤞🏽 Возможно все ! ( крылья, конечно, не вырастут ) но очень и очень многое. Для этого «многого» жизни одной не хватит. Забавно, как сильно все видно на контрасте. Эти вечные «не могу» , «не сегодня» , «возьмусь за дела потом»...Не могла я встать на ноги сразу после операции, физически. Теперь могу и начинается самое интересное. P.S на этом моменте данную историю прошу считать абсолютно закрытой 🤞🏽 более ее не мусолить, не передавать из уст в уста ибо любая истина теряется ещё где-то в самом начале пересказа. А вам ведь не хочется быть носителем ложной информации, верно? Всем огромное человеческое спасибо! ❣️

Публикация от L’Homme Qui Rit /Ksusha Puntus (@k_ksusha) 26 Фев 2020 в 1:27 PST

Как сообщалось, утром 11 января Ксения Пунтус была госпитализирована с множественными травмами, полученными в результате падения с третьего этажа из окна квартиры Андрея Быкова. По словам пострадавшей, она села на подоконник и случайно сорвалась вниз. Модель категорически опровергла появлявшиеся в ряде СМИ сообщения о якобы противоправных действиях по отношению к ней. По словам Ксении, "Андрей — чудеснейший человек", с которым они гуляли по музеям. Сам инцидент Пунтус назвала "нелепой случайностью", которая послужит ей огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь.

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