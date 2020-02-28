Коронавирус в Китае: еще 327 заболевших

Государственный комитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР сообщает, что в течение последних суток в Китае зарегистрировано 327 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19, 44 человека умерли. Общее число случаев заражения стране составило 78 824, число летальных случаев увеличилось до 2 788.

В настоящее время в больницах находятся 39 919 человек, состояние 7 952 из них — тяжелое. Наибольшее число новых заражений — 318 — было выявлено в провинции Хубэй, ставшей очагом вспышки заболевания, передает ТАСС.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года была в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане — была зафиксирована вспышка заболевания. Вызванного коронавирусом нового типа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 46 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения за пределами материкового Китая достигло 3 664, скончались 57 человек.