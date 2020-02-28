Гол и передача Кучерова не помогли "Тампе" одолеть "Чикаго"

Встречей между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Чикаго Блэкхоукс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на своем льду уступили гостям со счетом 2:5. Автором одного из голов у проигравших стал Никита Кучеров.

Эта шайба оказалась для российского форварда "Тампы" уже 31-й в нынешнем сезоне. Также он записал на свой счет результативную передачу. Его партнер по команде Михаил Сергачев результативными действиями не отметился. Вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский остался в запасе.

Easy money for 86 🔥 pic.twitter.com/Ei2DN2OJKB — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 28, 2020

Еще одну шайбу в составе хозяев льда забросил Брэйден Поинт. У победителей хет-трик оформил Доминик Кубалик. Также за "Чикаго" отличились Брэндон Саад и Слэйтер Куккук.