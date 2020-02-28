Huawei построит окно в Европу

Huawei идет в Европу. Китайский технологический гигант решил построить первое предприятие за пределами Поднебесной, и его выбор пал на Францию. Как сообщает газета Les Echos, в завод по производству мобильных антенн для сетей 4G и 5G компания намерена вложить для начала €200 миллионов.

Причем, как подчеркнул президент шэньчженьского гиганта Лян Хуа, предприятие будет заниматься не просто сборкой: там же будет проводиться тестирование, а также установка программного обеспечения. Он добавил, что завод обеспечит работой до 500 французов.

Это, как отмечает издание, вкупе с инвестициями должно помочь китайскому производителю прорубить окно в Европу. Вашингтон добивается от стран Евросоюза ограничительных мер в отношении китайской компании, аналогичных американским. Однако европейцы не особо слушают Белый дом: в конце января на участие Huawei в строительстве сетей 5G одобрили в Великобритании. В ближайшее время похожее решение ждут от немецкого парламента.

Где именно будет построен завод китайского производителя, пока не решено. По словам Лян Хуа, все зависит от того, как быстро будут улажены все вопросы с французскими властями. Однако само строительство, по его словам, много времени не займет.