Топ-10 прорывных технологий 2020 года

Эксперты портала Technology Review составили ежегодный список прорывных технологий 2020 года, которые направлены на решение важных проблем. Эксперты поясняют, что при составлении списка они старались избежать включения в список гаджетов, а сосредоточились на технологиях, которые действительно способны изменить жизнь вокруг. Ниже мы расскажем об этих технологиях подробнее.

1. Защищенный от хакеров интернет

Команда ученых под руководством Стефани Винер, из Delft University of Technology, создают сеть, объединяющую четыре города в Нидерландах с помощью квантовых технологий. Сообщения, посылаемые по этой сети, будут защищены от взлома хакерами.

За последние несколько лет ученые научились передавать фотоны по оптоволоконному кабелю так, что информация полностью защищена.

Команда ученых в Китае использовала аналогичную технологию для строительства 2 000 – километровой сети между Пекином и Шанхаем. Однако частично она зависит от традиционных компонентов, которые создают риск взлома.

2. Персонализированные медицинские услуги

Зачастую бывает так, что ребенок болеет очень редким заболеванием, для которого нигде в мире нет лечения, потому что оно слишком редкое, чтобы вкладывать деньги в его лечение.

Однако ситуация меняется. Ученые разрабатывают такие лекарства, которые можно изменять в зависимости от генов человека. Если возникает заболевание возникло из-за генетических мутаций, то появляется шанс его излечить.

3. Электронные деньги

Разговоры о создании электронной валюты уже давно ходили – так, Facebook заявил о создании электронных денег Libra. Кроме того, Китай также заявил о намерении создать собственную электронную валюту. Считается, что именно Китай может стать первой крупной державой, которая действительно создаст электронный аналог денег.

4. Препараты против старения

Первые препараты против старения уже проходят тестирование. Эти препараты не продлят жизнь. Они направлены на то, чтобы предотвратить возникновение различных заболеваний путем замедления естественного процесса старения.

Препараты называются сенолитиками. Они работают таким образом, что выводят определенные клетки, которые накапливаются в организме по мере старения.

5. Молекулы, которые обнаружены искусственным интеллектом

Ученые давно задавались вопросом о молекулах, которые могут потенциально превращаться в лекарственные препараты. Новые инструменты машинного вычисления могут анализировать масштабные базы данных молекул, чтобы определить их свойства и, используя эту информацию, найти новые возможности.

6. Мега-комплексы спутников

Запуск спутников становится более бюджетным, а это означает, что в скором времени будет запущено больше спутников, которые будут способствовать улучшению связи на Земле.

Теперь спутники стали меньше по размеру, что делает их запуск более реальным с финансовой точки зрения. Комплексы небольших спутников помогут даже самому бедному населению планеты получить доступ к интернету, считают эксперты.

7. Квантовое превосходство

Квантовые компьютеры хранят и обрабатывают данные иначе, чем мы привыкли. Теоретически они могут заниматься задачами, которые не под силу даже самым мощным классическим компьютерам, включая расшифровку криптографических кодов или симуляцию поведения определенных молекул. В мире уже есть работающие квантовые компьютеры, однако лишь при определенных условиях они могут продемонстрировать превосходство над классическими компьютерами. В октябре прошлого года компания Google продемонстрировала это превосходство. Однако это была лишь демо-версия, и в настоящий момент перед компанией стоит задача построить компьютер, который решал бы полезные задачи.

8. Миниатюрный искусственный интеллект

Разработчики искусственного интеллекта сталкиваются с проблемой: в попытке выстроить более мощные алгоритмы, они используют все большие объемы данных и вычислительные ресурсы, они также зависят от централизованных облачных сервисов. Это не только приводит к росту вредных выбросов в атмосферу, но также ограничивает скорость и приватность приложений для искусственного интеллекта.

Однако технологические компании и ученые работают над новыми алгоритмами, позволяющими сжимать существующие алгоритмы глубокого обучения без потери их способностей. Тем временем новое поколение специализированных ИИ-чипов позволяют поместить более мощные вычислительные ресурсы в небольшие по размеру устройства , а также обучать искусственный интеллект с использованием меньшего объема энергии.

9. Дифференциальная приватность

В 2020 году перед правительством США стоит серьезная задача: собрать данные о 330 миллионах жителей страны и при этом сохранить приватность их личности. Данные должны храниться в статистических таблицах, которые политики и ученые будут анализировать при написании законов и проведении исследований. По закону, они должны выглядеть таким образом, чтобы не указывать на конкретные личности.

10. Изучение изменения климата

Ряд ученых связывает экстремальные погодные условия, такие как штормы и ураганы, с изменением климата. Раньше ученые были более осторожны в своих выводах относительно того, насколько изменение климата сыграло роль в тех или иных погодных условиях. Однако со временем все чаще эти явления стали связывать с изменением климата, что позволило ученым оперировать более точными статистическими данными и понимать то, как работают природные системы. Помимо этого, понимание процессов, связанных с изменением климата, позволит создавать симуляторы и более точно прогнозировать неблагоприятные климатические явления.