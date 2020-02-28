Промпроизводство в Японии в январе превысило прогноз, безработица выросла

Промышленное производство в Японии в январе выросло сильнее, чем ожидалось. Однако данные по рынку труда оказались менее позитивными.

Промпроизводство в январе увеличилось на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Опрошенные Reuters экономисты ожидали роста на 0,2%. Согласно пересмотренным данным в декабре промпроизводство повысилось на 1,2%.

Это служит позитивным сигналом, в то время как вспышка коронавируса в Китае подрывает деловую активность и повышает вероятность технической рецессии в Японии, третьей по величине экономике мира.

Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, ожидают, что в феврале промпроизводство вырастет на 5,3%, в марте — упадет на 6,9%.

Розничные продажи в Японии в январе упали на 0,4%. Снижение оказалось менее резким, чем ожидали аналитики.

Розничные продажи служат ключевым индикатором динамики частного потребления, на долю которого приходится около 60% экономики Японии.

Отдельные данные показали, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в январе повысилась до 2,4% с 2,2% в предыдущем месяце.

Соотношение числа вакансий и соискателей в прошлом месяце сократилось с 1,57 до 1,49. Это означает, что на 100 соискателей работы приходилось 149 открытых вакансий.

Рабочая сила в Японии сокращается из-за старения населения, что способствует низкому уровню безработицы.