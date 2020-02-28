Шайба Гурьянова не спасла "Даллас" от поражения в матче с "Бостоном"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" на льду домашней арены TD Garden обыграл команду "Даллас Старз" со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

У победителей встречи голами отметились Чарли Койл (20-я минута), Брэд Маршан (35), Ник Ритчи (37) и Давид Пастрняк (44), а у гостей шайбы забросили Йон Клингберг (18), Денис Гурьянов (42) и Миро Хейсканен (58).

Для Гурьянова эта шайба стала 19-й в сезоне. Теперь на счету 22-летнего уроженца Тольятти 28 (19+9) очков в 59 играх сезона и 32 (20+12) очков в 81-м матче НХЛ. Его одноклубник Александр Радулов результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности "-2".

"Бостон" с 92 очками лидирует в Восточной конференции, а "Даллас" расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 80 очков. В следующем матче "регулярки" НХЛ "Брюинз" на выезде сыграют с "Айлендерс", а "Старз" встретится с "Сент-Луисом".