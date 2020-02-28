10 богатейших людей в 2020 году

Согласно последнему исследованию рейтингового агентства Hurun, число миллиардеров в мире выросло на 346, достигнув числа 2 816 человек с общим состоянием $11.2 триллиона.

За последние пять лет общее состояние миллиардеров мира выросло на 66%, отмечают аналитики агентства.

Общее состояние миллиардеров из топ-10 составляет почти $1 триллион.

В этом году в список вошли 90 миллиардеров в возрасте до 40 лет, что на 5 больше, чем в прошлом году. Среди них 54 добились всего сами, 36 унаследовали свое состояние.

Ниже мы расскажем о 10 самых богатых миллиардерах мира.

9. Стив Балмер

Состояние: $67 миллиардов

Стив Балмер — миллиардер, генеральный директор Microsoft с января 2000 года по февраль 2014 года. Интересный факт: Балмер был первым миллиардером в мире, обязанным своим состоянием опционам, полученным от своего работодателя — корпорации Microsoft, в которой он не был ни основателем, ни родственником основателя.

9. Мукеш Амбани

Состояние: $67 миллиардов

Мукеш Амбани – индийский предприниматель и самый богатый человек в своей стране. Он является председателем совета директоров, управляющим и основным владельцем индийской компании Reliance Industries. Это самая крупная компания в частном секторе Индии.

9. Ларри Пейдж

Состояние: $67 миллиардов

Ларри Пейдж — разработчик и один из основателей поисковой системы Google. Ларри Пейдж много лет подряд входит в список богатейших людей мира по версии издания Forbes.

8. Сергей Брин

Состояние: $68 миллиардов

Сергей Брин — предприниматель и учёный в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики. Он также является миллиардером, разработчиком и основателем поисковой системы Google.

7. Карлос Слим

Состояние: $72 миллиардов

Карлос Слим – мексиканский миллиардер. Его финансовое состояние основано на коммуникационной индустрии. Основным активом предпринимателя является холдинговая компания Grupo Carso, контролирующая ряд крупных мексиканских компаний.

6. Амансио Ортега

Состояние: $81 миллиард

Амансио Ортега — испанский предприниматель, миллиардер. Он является одним из основателей и бывшим президентом компании Inditex, которой принадлежит 6750 магазинов в 88 странах мира.

5. Марк Цукерберг

Состояние: $84 миллиарда

Марк Цукерберг является одним из создателей социальной сети Facebook. В настоящий момент он является руководителем компании Facebook Inc.

4. Уоррен Баффет

Состояние: $102 миллиарда

Уоррен Баффет — один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов. Баффет традиционно входит в первую пятерку самых богатых людей мира. Кроме того, миллиардер является одним из самых щедрых благотворителей в мире.

3. Билл Гейтс

Состояние: $106 миллиардов

Билл Гейтс — один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. В настоящее время Гейтс отошел от управления компанией. Он занимается общественной деятельностью и благотворительностью.

2. Бернар Арно

Состояние: $107 миллиардов

Бернар Арно — французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

1. Джефф Безос

Состояние: $140 миллиардов

Джефф Безос — глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.