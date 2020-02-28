Вспомнить аэробику: правительство Ленобласти взялось за ЗОЖ

Правительство Ленинградской области занялось физкультурой прямо во время заседания. Как в школе. Полезно. Ноги на ширине плеч, руки вверх, руки в стороны, потом покрутить головой влево-вправо, и закрепить вращениями туловища. Это был краткий список задач для участников заседания правительства Ленобласти, которое самым неожиданным образом прервалось на спортивную разминку. Упражнения делают все без исключения: президиум задает тон, а зал не отстает. А ведь всего за минуту до этого и губернатор, и региональные министры, и главы районных администраций были заняты решением насущных вопросов. Но как только включилась музыка и в зале появились две спортивные девушки — все без лишних вопросов занялись физкультурой. Разгадка этого действа довольно проста — гимнастика стала первым пунктом отчета о том, как в Ленобласти прошел год здорового образа жизни. Как говорится, показали на личном примере.

У этих необычных, мягко говоря, для регионального правительства кадров действительно есть официальное объяснение. Успешные итоги года здорового образа жизни чиновники подвели дружно и все вместе. Мы нашли автора идеи.

"Пришла в голову мысль, что выступление должно быть не в традиционном формате, а с некой креативной составляющей. Потому что наша главная цель – привлечь внимание жителей области к тому, что надо заботиться о своем здоровье и заниматься спортом", — поясняет заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Надо начинать с себя, посчитали министры. В итоге официальный показатель вовлеченности в ЗОЖ, по данным правительства области, за 12 месяцев увеличился почти на 24 процента. То ли и правда меры поддержки помогли, то ли считали по региональным администрациям. Там подобную гимнастику проводят уже не в первый раз.

Одних избирателей это улыбнуло, других насмешило: вместо того, чтобы, например, снимать тренировки в спортзале или делать тренажерные залы доступнее, члены правительства решили покрутить руками.

"В данном случае с одной стороны – пропаганда и демонстрация здорового образа жизни, но с другой стороны чиновники должны демонстрировать серьезность. Глядя на этот ролик у людей, скорее всего, происходящее на видео вызовет улыбку или насмешку", — считает президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Идею упражнений явно скопировали – шутят комментаторы. В основе лежит гимнастика учеников начальных классов. Не прогадали и с музыкальным сопровождением.

"Владимир Высоцкий — это наше все. Конечно, это ведущий хитмейкер России, СССР на протяжении уже многих десятилетий. Вспоминается детсадовское: "Мы писали, мы писали. Наши пальчики устали", — говорит шоумен и продюсер Дмитрий Торин.

А вот врачи идею поддержали. Еще в Советском Союзе гимнастику делали не только школьники, депутаты, но и работники предприятий. Научно доказано, что это улучшает кровообращение и поднимает настроение.

"Это развивает опорно-двигательную систему, дает здоровье целому комплексу систем, заканчивая двигательной. Это укрепляет мышцы и дает здоровье суставам. Мы нашим пациентам даже даем специальную гимнастику, как доктора нашим пациентам на каждый день", — добавляет врач, мануальный терапевт Сергей Длин.

Правда, эксперты по раскрутке инстаграм-аккаунтов, а такие видео некоторые политики публикуют именно там, советуют добавить на первый план больше женственности и вспомнить на заседании аэробику и шейпинг из 1990-х. Тогда сторонников у пропагандирующих ЗОЖ чиновниц будет больше.

Кстати, если бы правительство Ленинградской области зарабатывало на количестве просмотров видео своих заседаний в интернете, то министры могли бы получать неплохую премию после таких кадров и комментариев. Сотни репостов!