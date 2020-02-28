Теннисистка Потапова потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Акапулько

Российская теннисистка, 97-я ракетка мира Анастасия Потапова в третьем круге турнира в мексиканском Акапулько в двух сетах за один час 34 минуты проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес – 3:6, 5:7.

Потапова единожды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти, а у Фернандес, занимающей 190-е место в рейтинге WTA, три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейка из семи.

Таким образом, 18-летняя уроженка Москвы покинула турнира, а канадка вышла в полуфинал, где сыграет с мексиканкой Ренатой Сарасуа (№270), которая в четвертьфинале в трех сетах переиграла Тамару Зиданшек (№74) из Словении – 6:2, 3:6, 6:2.