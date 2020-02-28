В Твери двенадцатилетнему мальчику сломали руку в автобусе

В автобусе Твери сломали руку двенадцатилетнему мальчику. По данному факту Следственный комитет региона организовал доследственную проверку. Об этом сообщает ГТРК "Тверь" со ссылкой на региональные новостные порталы.



Напомним, 27 февраля водитель автобуса, который следовал по маршруту № 55, зажала руку мальчика в дверях. Ребенку пришлось обратиться в городскую больницу, где медики поставили ему диагноз — перелом.



По факту инцидента Московский межрайонный следственный отдел Твери организовал доследственную проверку направленную на установление всех подробностей ЧП. По ее итогам сотрудники ведомства примут процессуальное решение.