Два в одном: в России появятся единые полисы ОСАГО и КАСКО

Российским автовладельцам больше не придется "плодить" полисы под разные типы автострахования. Центральный банк РФ запускает возможность объединения страховок в один документ.



Начиная с 8 марта 2020 года, сведения о добровольном страховании (КАСКО) можно будет указывать на обратной стороне полиса ОСАГО. Составлять отдельный договор страхования больше не понадобится, хотя оформление страховки нового типа останется делом добровольным. Соответствующее указание Центрального банка РФ уже зарегистрировали в Минюсте.



Пользоваться единым документом станет удобнее, чем раздельными полисами — все данные будут сосредоточены на одном носителе. Причем, принцип "два в одном" касается не только традиционного полиса на бумажном бланке, но и электронного варианта.



Впрочем, для оформления "двойного" полиса ОСАГО и КАСКО существует и строгое требование. Срок действия полисов обязательного и добровольного страхования должны полностью совпадать, так что при прекращении действия ОСАГО "автоматом" заканчивается и КАСКО.



А вот договор КАСКО можно будет расторгнуть вполне независимо от срока действия "автогражданки", в том числе, в "период охлаждения" (то есть, в первые 14 дней с момента вступления в силу). Готовы ли сами страховые компании уже с 8 марта выдавать автовладельцам полисы нового образца, пока неизвестно.