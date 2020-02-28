28 февраля 202010:07 Анатолий Глянцев

Обнаружен самый грандиозный взрыв во Вселенной

Астрономы не поверили своим глазам, зафиксировав следы взрыва, буквально пробившего скопление галактик насквозь. Ничего подобного учёные ранее не наблюдали.

Достижение описано в научной статье, принятой к публикации в издании Astrophysical Journal. Пока же можно ознакомиться с её препринтом.

Скопление галактик Змееносца находится в 390 миллионах световых лет от Земли. Некоторое время назад исследователи, изучавшие его с помощью рентгеновских телескопов, обнаружили своеобразный туннель в горячем газе (последним заполнено пространство между галактиками). Подобные структуры образуются, когда сверхмассивная чёрная дыра в центре одной из галактик демонстрирует сверхмощную вспышку, и ударная волна буквально выметает газ в окружающий космос.

Однако в данном случае вспышка получалась неправдоподобно мощной. При этом должно было выделиться 5 1061 эрг энергии. Чтобы излучить столько энергии даже за миллиард лет, потребовалось бы порядка триллиона таких звёзд, как Солнце!

Поэтому эксперты отвергли версию о взрывном происхождении "туннеля". И, как оказалось, напрасно.

Изображение скопления галактик Змееносца и полости в горячем газе в нескольких диапазонах.
Иллюстрация NASA/CXC/Naval Research Lab/Giacintucci, S.; ESA/XMM; NCRA/TIFR/GMRTN; 2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF.

Авторы нового исследования изучали то же скопление галактик с помощью радиотелескопов на низких частотах (от 72 до 240 мегагерц). Они обнаружили ту же пустоту в газе, заполненную радиоволнами.

"Радиоданные подходят к рентгеновским данным, как рука к перчатке, — сравнивает соавтор нового исследования Максим Маркевич (Maxim Markevitch) из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. — Это тот самый довод, который убеждает нас, что здесь произошло "извержение" беспрецедентных масштабов".

Авторы сравнивают катастрофу с вулканическим извержением, которое пробивает в вулкане новый кратер. Правда, в данном случае в "кратере" поместилось бы 15 галактик размером с Млечный Путь.

Изученный процесс, впрочем, трудно назвать взрывом в классическом понимании: он продолжался сотни миллионов лет. Но по меркам скоплений галактик, которые практически являются ровесниками Вселенной (а ей 13,8 миллиарда лет), это было очень скоротечное явление. К слову, событие перекрывает предыдущий рекорд по мощности в пять раз.

Добавим, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о взрыве, который всего несколько лет назад тоже претендовал на звание величайшего во Вселенной, но теперь скромно потупился и ушёл грустить в угол.

Текст: Вести.Наука

Сейчас

10:23

Boeing с трещиной в лобовом стекле возвращается в Москву

09:29

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

07:19

В Литву завезен коронавирус

06:00

Крупное ДТП в Кузбассе унесло жизни 4 человек

04:09

Коронавирус в Китае: еще 327 заболевших

03:11

Турция наносит удары по сирийским позициям

00:28

В Идлибе погибли 9 турецких военных

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Самодельная бомба взорвалась в жилом доме на севере Петербурга

Самодельная бомба взорвалась в жилом доме на севере Петербурга

18 минут назад
Ушел из жизни главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34

Ушел из жизни главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34

31 минута назад
Boeing с трещиной в лобовом стекле возвращается в Москву

Boeing с трещиной в лобовом стекле возвращается в Москву

55 минут назад
Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

1 час назад

Трансляции

12:00

Пресс-конференция глав МИД РФ и Люксембурга
Все трансляции
Террористы пытались напасть на позиции сирийских правительственных войск

Террористы пытались напасть на позиции сирийских правительственных войск

2 часа назад
Синоптики пообещали аномально теплый март

Синоптики пообещали аномально теплый март

1 час назад
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться 22 апреля

Россиянам рассказали, как будет оплачиваться 22 апреля

2 часа назад
В Белоруссии обнаружен первый заболевший коронавирусом

В Белоруссии обнаружен первый заболевший коронавирусом

2 часа назад
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

1 час назад
Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

2 часа назад
В Сочи возобновились поиски мальчиков, унесенных в море

В Сочи возобновились поиски мальчиков, унесенных в море

1 час назад
У Константина Ярошенко резко ухудшилось здоровье

У Константина Ярошенко резко ухудшилось здоровье

5 часов назад
Туберкулез в самарской школе: СК взял ситуацию под контроль

Туберкулез в самарской школе: СК взял ситуацию под контроль

1 час назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

26.02.2020 16:59
"Плакали весь фильм": в чем секрет невероятного успеха фильма "Лёд 2"

"Плакали весь фильм": в чем секрет невероятного успеха фильма "Лёд 2"

26.02.2020 06:08
233
Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

25.02.2020 13:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Побои и неисполнение родительских обязанностей: напавшему на таксиста мужчине вменили две статьи

Побои и неисполнение родительских обязанностей: напавшему на таксиста мужчине вменили две статьи

16 минут назад
Раритет или автохлам? В России появится ГОСТ для ретро-автомобилей

Раритет или автохлам? В России появится ГОСТ для ретро-автомобилей

24 минуты назад
Архив видео "порномоделей по подписке" выложили в сеть бесплатно

Архив видео "порномоделей по подписке" выложили в сеть бесплатно

30 минут назад
Парень получил срок за умышленное заражение ВИЧ подростка

Парень получил срок за умышленное заражение ВИЧ подростка

38 минут назад
8 лучших мультфильмов прошедшей зимы

8 лучших мультфильмов прошедшей зимы

59 минут назад
Библейское нашествие африканской саранчи: Китай применит "биологическое оружие" для защиты

Библейское нашествие африканской саранчи: Китай применит "биологическое оружие" для защиты

1 час назад
Обнаружен самый грандиозный взрыв во Вселенной

Обнаружен самый грандиозный взрыв во Вселенной

1 час назад
Два в одном: в России появятся единые полисы ОСАГО и КАСКО

Два в одном: в России появятся единые полисы ОСАГО и КАСКО

1 час назад
Бывшего главного полицейского Камчатки приговорили к пяти годам в колонии

Бывшего главного полицейского Камчатки приговорили к пяти годам в колонии

1 час назад
Вспомнить аэробику: правительство Ленобласти взялось за ЗОЖ

Вспомнить аэробику: правительство Ленобласти взялось за ЗОЖ

2 часа назад
Российские потребители оценили качество отечественных аналогов хамона и пармезана

Российские потребители оценили качество отечественных аналогов хамона и пармезана

2 часа назад
2020 год может стать худшим для мировой экономики со времен мирового кризиса

2020 год может стать худшим для мировой экономики со времен мирового кризиса

2 часа назад
Гармония инь и ян: Китай пытается осилить коронавирус отварами и прикуриванием

Гармония инь и ян: Китай пытается осилить коронавирус отварами и прикуриванием

2 часа назад
Слух: для iPad выпустят клавиатуру с тачпадом

Слух: для iPad выпустят клавиатуру с тачпадом

3 часа назад
10 богатейших людей в 2020 году

10 богатейших людей в 2020 году

3 часа назад
Apple лишилась двух ключевых топ-менеджеров

Apple лишилась двух ключевых топ-менеджеров

3 часа назад
Крупнейшую конференцию Facebook отменили из-за коронавируса

Крупнейшую конференцию Facebook отменили из-за коронавируса

3 часа назад
В Литву завезен коронавирус

В Литву завезен коронавирус

4 часа назад
Дело Ассанжа: слушания приостановлены до мая

Дело Ассанжа: слушания приостановлены до мая

5 часов назад
Wall Street в ужасе. Обвал быстрее, чем во время Великой депрессии

Wall Street в ужасе. Обвал быстрее, чем во время Великой депрессии

6 часов назад
Выпавшая из окна подруга внука Михалкова идет на поправку

Выпавшая из окна подруга внука Михалкова идет на поправку

8 часов назад
Вице-премьеры правительства стали кураторами нацпроектов

Вице-премьеры правительства стали кураторами нацпроектов

10 часов назад
Артисты театра "Новая опера" представят музыкальное шоу "Операмания" в Доме музыки

Артисты театра "Новая опера" представят музыкальное шоу "Операмания" в Доме музыки

26.02.2020 08:32

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку