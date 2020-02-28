На Восточный привезли четыре разгонных блока для запуска ракет

На Восточный привезли четыре разгонных блока "Фрегат" для запуска ракет. Первый раз такое количество аппаратов доставили одновременно, передает ГТРК "Амур".

Разгонные блоки пока размещены на складе космодрома. Но бездействовать им осталось недолго. Как сообщается, совсем скоро специалисты приступят к работе с ними. Ориентировочно к началу марта намечаются пусковые программы.

Кроме "Фрегатов" на космодром уже привезли пять ракет-носителей. Это "Союз-2.1б". Часть из них уже собраны в специальные "пакеты" для хранения — это первая и вторая ступень ракеты. В наступившем году с космодрома "Восточный" будет произведено несколько запусков.