В Башкортостане из-за бурана и двухметровых сугробов закрыли трассу к Сибаю

В Башкирии закрыли трассу от Сибая до границы Абзелиловского района республики. Причиной стали двухметровые сугробов и сильные порывы ветра, передает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на Госкомтранс РБ.

Из-за неблагоприятных погодных условий ограничения введены на участке автомагистрали Аскарово – Альмухаметово – Сибай. Также сообщается, что временное прекращение движения распространяется на все виды транспорта.

Напомним, Зауралье завалило снегом 26 февраля. В отдельных районах сугробы достигали двух метров. Из-за снегопада и бурана несколько населенных пунктов в Баймакском районе оказались временно отрезаны от цивилизации.