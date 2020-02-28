Бывший российский спортсмен пожаловался на отсутствие денег в фигурном катании

Бывший российский спортсмен Иван Ригини, выступавший также за сборную Италии, пожаловался на то, что в фигурном катании нет возможность нормально заработать.

"Расходы на фигурное катание? Это очень крупные суммы. Огромные деньги – это вам любой из фигуристов скажет. Одни только коньки стоят тысячу долларов, – заявил Ригини, слова которого приводит RT. – Плюс сделать костюмы. Даже по минимуму это выливается в круглую сумму".

По словам спортсмена, фигуристам также нужно нанимать тренеров, оплачивать лед, подготовку, хореографию и восстановление, на все это нужно огромные суммы.

"Зарплаты фигуристам платят только в России и в Америке. Можно попытаться найти спонсора, но когда у тебя нет имени – никому из спонсоров ты не интересен", – заявил фигурист.

Ригини считает, что главной проблемой фигурного катания является отсутствие коммерции: "Международный союз конькобежцев никак не может решить эту проблему. У него есть японский спонсор, за счет которого живет все фигурное катание, соответственно, японские спортсмены получают деньги. В Европе вообще с этим глушь", – подытожил Иван.

Напомним, Ригини до 2013 года выступал за сборную России под фамилией Бариев, затем переехал в Италию, где четырежды выиграл национальное первенство, а в 2017 году завершил карьеру.