Boeing с трещиной в лобовом стекле возвращается в Москву

Авиалайнер Boeing 777, летевший из столичного аэропорта Шереметьево в Бангкок, вынужден срочно вернуться в Москву.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, пилоты обнаружили на лобовом стекле кабины самолета трещину, когда лайнер летел над Казахстаном.

Журналисты уточняют, что на борту Boeing 777 находятся 190 пассажиров и 14 членов экипажа.