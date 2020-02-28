"Транснефть" выплатила нефтекомпаниям Казахстана компенсацию за загрязненную нефть

Все казахстанские компании, пострадавшие из-за отгрузки загрязненной нефти в порту Усть-Луга, получили компенсацию от "Транснефти", сообщает "КазТрансОйл" (КТО).

Таким образом, все 38 казахстанских грузоотправителей в рамках подписанных между "Транснефтью" и КТО соглашений получили выплаты.

"Транснефть" согласовала компенсацию в связи с попаданием в апреле 2019 г. в нефтепровод "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТа. Размер компенсации — $15 за баррель загрязненной нефти.

В апреле 2019 г. в нефти, поступающей из России в Белоруссию по "Дружбе", выявлено повышенное содержание хлоридов. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке "Самара-Унеча".

В том числе загрязненными оказались 699 тыс. тонн нефти для 38 казахстанских нефтяных компаний.

Длина казахстанского участка нефтепровода "Узень-Атырау-Самара" составляет 1235,3 км, по нему поставляют нефть с месторождений Западного Казахстана, которая далее по трубам "Транснефти" идет до Усть-Луги и Новороссийска.

"КазТрансОйл" оказывает услуги по трубопроводным поставкам нефти, входит в состав компании "КазМунайГаз".