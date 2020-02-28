Live
28 февраля 202011:33

Погода на выходные: время встречать весну

Global Look Press

На месяц раньше обычных, среднестатистических сроков в центральные и южные регионы европейской части России приходит весенняя погода. Потепление начнется с первого календарного дня марта.

В Москве в субботу, 29 февраля, пройдут небольшие осадки, усилится ветер, сообщает Центр погоды ФОБОС. Днем температура будет в положительной зоне от 1 до 3 градусов, а ночью подморозит. 1 марта, в воскресенье, временами будет солнечно, потеплеет до 4-6 градусов. Осадков не ожидается.

Погоду в Северной столице будет диктовать циклон. Осадков в Санкт-Петербурге в последний зимний день не будет, а вот весна начнется с мокрого снега с дождем. Температура – от нуля до двух градусов.

Полновластной хозяйкой зима пока останется в регионах Русского Севера. В Ненецком автономном округе и в Коми пройдут снегопады. В Мурманске и Нарьян-Маре легкий морозец от 8 до 10 градусов, в Архангельске и Сыктывкаре – 4-7 градусов ниже нуля, а в Петрозаводске и Вологде около нуля.

Антициклон принесет теплую, весеннюю и солнечную погоду в Черноземье. В Воронеже, Курске и Белгороде – 5-8 градусов тепла.

Атмосферное давление В Поволжье повысится, погода будет солнечной, небольшие снегопады пройдут 29 февраля только на Средней Волге. В Нижнем Новгороде, Пензе, Саранске и Ульяновске днем около нуля, в Астрахани – 8-10 градусов тепла.

В зоне влияния волнового циклона окажется юг России, дожди пройдут на южном берегу Крымского полуострова, на Кубани, в республиках Северного Кавказа, на юге Ставрополья. В Ялте, Ростове-на-Дону и Краснодаре воздух прогреется до 7-10 градусов, а в Ставрополе – 4-7 градусов.

На Урале, на фоне повышения атмосферного давления, обойдется без существенных осадков. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени будет от нуля до плюс четырех градусов.

Погоду в Западной Сибири будет определять теплый сектор циклона. В Омске — от нуля до плюс 4 градусов, без существенных осадков. В Новосибирске около нуля, в субботу пройдет небольшой мокрый снег. В Красноярске – минус 2-5 градусов, 29 февраля пройдет небольшой снег. Март начнется без осадков.

На юге Дальнего Востока 29 февраля погоду будет определять волновой циклон, будет облачно, пройдут осадки. А 1 марта в области повышенного атмосферного давления погода снова наладится. Во Владивостоке 29 февраля около нуля, временами дождь со снегом, в воскресенье -  минус 2-4 градуса, но без осадков. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре – минус 2-5 градусов, солнечно. Хороших вам выходных.

Текст: Метеовести

Сейчас

12:39

Из-за коронавируса на Хоккайдо ввели режим ЧС

11:36

Boeing с лопнувшим лобовым стеклом сел во Внукове

10:51

Ушел из жизни главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34

10:23

Boeing с трещиной в лобовом стекле возвращается в Москву

09:29

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

07:19

В Литву завезен коронавирус

06:00

Крупное ДТП в Кузбассе унесло жизни 4 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Поправки в Конституцию: ЦИК хочет разрешить голосовать в течение трех дней

Поправки в Конституцию: ЦИК хочет разрешить голосовать в течение трех дней

42 минуты назад
Из-за коронавируса на Хоккайдо ввели режим ЧС

Из-за коронавируса на Хоккайдо ввели режим ЧС

9 минут назад
Два российских фрегата отправились в Сирию

Два российских фрегата отправились в Сирию

1 час назад
В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

51 минута назад

Трансляции

Пресс-конференция глав МИД РФ и Люксембурга
Все трансляции
"Жестко бил с обеих рук". Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым

"Жестко бил с обеих рук". Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым

5 минут назад
"Я хочу в другую трубку дуть": автовладелица попыталась совратить инспектора ДПС

"Я хочу в другую трубку дуть": автовладелица попыталась совратить инспектора ДПС

1 час назад
Boeing с лопнувшим лобовым стеклом сел во Внукове

Boeing с лопнувшим лобовым стеклом сел во Внукове

1 час назад
Доллар и евро резко дорожают на ММВБ, рубль заразился коронавирусом

Доллар и евро резко дорожают на ММВБ, рубль заразился коронавирусом

1 час назад
Ушел из жизни главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34

Ушел из жизни главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34

2 часа назад
В Белоруссии обнаружен первый заболевший коронавирусом

В Белоруссии обнаружен первый заболевший коронавирусом

4 часа назад
Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

3 часа назад
В Сочи возобновились поиски мальчиков, унесенных в море

В Сочи возобновились поиски мальчиков, унесенных в море

2 часа назад
Синоптики пообещали аномально теплый март

Синоптики пообещали аномально теплый март

2 часа назад
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

2 часа назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

26.02.2020 16:59
Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

25.02.2020 13:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
В Братске женщина бросила новорожденного ребенка в больничном туалете. Видео

В Братске женщина бросила новорожденного ребенка в больничном туалете. Видео

18 минут назад
Роспотребнадзор: коронавирусом нельзя заразиться через посылки

Роспотребнадзор: коронавирусом нельзя заразиться через посылки

22 минуты назад
На День Победы в Москву приедет великий герцог Люксембургский

На День Победы в Москву приедет великий герцог Люксембургский

23 минуты назад
Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько, где сыграет с Димитровым

Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько, где сыграет с Димитровым

30 минут назад
Экономисты подсчитали "индекс блинов"

Экономисты подсчитали "индекс блинов"

31 минута назад
Как нормальный: сканирование мозга помогло выявить второй подтип шизофрении

Как нормальный: сканирование мозга помогло выявить второй подтип шизофрении

32 минуты назад
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Петербурге

Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Петербурге

34 минуты назад
Россияне увеличивают перевод денег через смартфоны

Россияне увеличивают перевод денег через смартфоны

38 минут назад
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

42 минуты назад
Китайский эсминец "подсветил" лазером американского разведчика

Китайский эсминец "подсветил" лазером американского разведчика

50 минут назад
Россияне не спешат отказываться от поездок в Италию

Россияне не спешат отказываться от поездок в Италию

50 минут назад
Стартовали продажи доступных версий Opel Zafira Life

Стартовали продажи доступных версий Opel Zafira Life

50 минут назад
Китайский ученый осужден в США за кражу коммерческой тайны

Китайский ученый осужден в США за кражу коммерческой тайны

58 минут назад
В Подмосковье разгромлена лаборатория для производства фальшивок для мигрантов

В Подмосковье разгромлена лаборатория для производства фальшивок для мигрантов

1 час назад
Смарт-колонки Mail.Ru уже продают на "Авито"

Смарт-колонки Mail.Ru уже продают на "Авито"

1 час назад
Физики впервые разделили фотон на три новых фотона

Физики впервые разделили фотон на три новых фотона

1 час назад
В Нижегородской области сотрудники полиции со стрельбой задержали подозреваемых в краже

В Нижегородской области сотрудники полиции со стрельбой задержали подозреваемых в краже

1 час назад
Погода на выходные: время встречать весну

Погода на выходные: время встречать весну

1 час назад
Убийцу родителей и брата признали невменяемым и будут лечить

Убийцу родителей и брата признали невменяемым и будут лечить

1 час назад
Побои и неисполнение родительских обязанностей: напавшему на таксиста мужчине вменили две статьи

Побои и неисполнение родительских обязанностей: напавшему на таксиста мужчине вменили две статьи

1 час назад
Раритет или автохлам? В России появится ГОСТ для ретро-автомобилей

Раритет или автохлам? В России появится ГОСТ для ретро-автомобилей

2 часа назад
Архив видео "порномоделей по подписке" выложили в сеть бесплатно

Архив видео "порномоделей по подписке" выложили в сеть бесплатно

2 часа назад
Парень получил срок за умышленное заражение ВИЧ подростка

Парень получил срок за умышленное заражение ВИЧ подростка

2 часа назад
8 лучших мультфильмов прошедшей зимы

8 лучших мультфильмов прошедшей зимы

2 часа назад
Библейское нашествие африканской саранчи: Китай применит "биологическое оружие" для защиты

Библейское нашествие африканской саранчи: Китай применит "биологическое оружие" для защиты

2 часа назад
Туберкулез в самарской школе: СК взял ситуацию под контроль

Туберкулез в самарской школе: СК взял ситуацию под контроль

2 часа назад
Обнаружен самый грандиозный взрыв во Вселенной

Обнаружен самый грандиозный взрыв во Вселенной

2 часа назад
Два в одном: в России появятся единые полисы ОСАГО и КАСКО

Два в одном: в России появятся единые полисы ОСАГО и КАСКО

3 часа назад
Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

3 часа назад
Бывшего главного полицейского Камчатки приговорили к пяти годам в колонии

Бывшего главного полицейского Камчатки приговорили к пяти годам в колонии

3 часа назад
Террористы пытались напасть на позиции сирийских правительственных войск

Террористы пытались напасть на позиции сирийских правительственных войск

4 часа назад
Российские потребители оценили качество отечественных аналогов хамона и пармезана

Российские потребители оценили качество отечественных аналогов хамона и пармезана

4 часа назад
Слух: для iPad выпустят клавиатуру с тачпадом

Слух: для iPad выпустят клавиатуру с тачпадом

5 часов назад
10 богатейших людей в 2020 году

10 богатейших людей в 2020 году

5 часов назад
Apple лишилась двух ключевых топ-менеджеров

Apple лишилась двух ключевых топ-менеджеров

5 часов назад
У Константина Ярошенко резко ухудшилось здоровье

У Константина Ярошенко резко ухудшилось здоровье

7 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку