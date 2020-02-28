28 февраля 202010:58

Архив видео "порномоделей по подписке" выложили в сеть бесплатно

Архив объемом 1,6 терабайта, включающий обычно доступные только подписчикам фотографии и видео порномоделей с сайта OnlyFans, оказался в открытом доступе. Администрация сайта отрицает, что контент был украден хакерами.

Сайт OnlyFans работает по модели Patreon, позволяя создателям контента продавать пользователям подписку для доступа к их творчеству. В "утекший" архив был включен главным образом контент из аккаунтов девушек, публиковавших порнографические фото и видео со своим участием. Для многих из них это был основной источник безопасного и легального заработка.

Директор по маркетингу OnlyFans Стив Пим заявил в твиттере, что признаков взлома сайта администрация не обнаружила. По его словам, материалы в утечке собраны из разных источников, "включая другие социальные сервисы". К той же версии склоняются и журналисты The Verge.

Тем не менее, отмечает издание, это не снимает ответственности с администрации сайта, обязанность которой — обеспечить сохранность контента, создаваемого пользователями с целью заработка. Проблема особенно остро стоит ещё и потому, что принятый в США в 2018-м году закон о борьбе с секс-торговлей в интернете на деле резко ограничил возможности секс-работников безопасно находить надежных клиентов через интернет. Из-за они были вынуждены либо подвергаться риску, работая на улицах, либо пытаться заработать на продаже доступа к фото, роликам и видеостримам в сети.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

11:36

Boeing с лопнувшим лобовым стеклом сел во Внукове

10:23

Boeing с трещиной в лобовом стекле возвращается в Москву

09:29

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

07:19

В Литву завезен коронавирус

06:00

Крупное ДТП в Кузбассе унесло жизни 4 человек

04:09

Коронавирус в Китае: еще 327 заболевших

03:11

Турция наносит удары по сирийским позициям

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Самодельная бомба взорвалась в жилом доме на севере Петербурга

Самодельная бомба взорвалась в жилом доме на севере Петербурга

21 минута назад
Ушел из жизни главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34

Ушел из жизни главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34

34 минуты назад
Boeing с трещиной в лобовом стекле возвращается в Москву

Boeing с трещиной в лобовом стекле возвращается в Москву

58 минут назад
Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

1 час назад

Трансляции

12:00

Пресс-конференция глав МИД РФ и Люксембурга
Все трансляции
Террористы пытались напасть на позиции сирийских правительственных войск

Террористы пытались напасть на позиции сирийских правительственных войск

2 часа назад
Синоптики пообещали аномально теплый март

Синоптики пообещали аномально теплый март

1 час назад
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться 22 апреля

Россиянам рассказали, как будет оплачиваться 22 апреля

2 часа назад
В Белоруссии обнаружен первый заболевший коронавирусом

В Белоруссии обнаружен первый заболевший коронавирусом

2 часа назад
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

1 час назад
Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

2 часа назад
В Сочи возобновились поиски мальчиков, унесенных в море

В Сочи возобновились поиски мальчиков, унесенных в море

1 час назад
У Константина Ярошенко резко ухудшилось здоровье

У Константина Ярошенко резко ухудшилось здоровье

5 часов назад
Туберкулез в самарской школе: СК взял ситуацию под контроль

Туберкулез в самарской школе: СК взял ситуацию под контроль

1 час назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

26.02.2020 16:59
"Плакали весь фильм": в чем секрет невероятного успеха фильма "Лёд 2"

"Плакали весь фильм": в чем секрет невероятного успеха фильма "Лёд 2"

26.02.2020 06:08
233
Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

25.02.2020 13:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Побои и неисполнение родительских обязанностей: напавшему на таксиста мужчине вменили две статьи

Побои и неисполнение родительских обязанностей: напавшему на таксиста мужчине вменили две статьи

18 минут назад
Раритет или автохлам? В России появится ГОСТ для ретро-автомобилей

Раритет или автохлам? В России появится ГОСТ для ретро-автомобилей

26 минут назад
Архив видео "порномоделей по подписке" выложили в сеть бесплатно

Архив видео "порномоделей по подписке" выложили в сеть бесплатно

32 минуты назад
Парень получил срок за умышленное заражение ВИЧ подростка

Парень получил срок за умышленное заражение ВИЧ подростка

40 минут назад
8 лучших мультфильмов прошедшей зимы

8 лучших мультфильмов прошедшей зимы

1 час назад
Библейское нашествие африканской саранчи: Китай применит "биологическое оружие" для защиты

Библейское нашествие африканской саранчи: Китай применит "биологическое оружие" для защиты

1 час назад
Обнаружен самый грандиозный взрыв во Вселенной

Обнаружен самый грандиозный взрыв во Вселенной

1 час назад
Два в одном: в России появятся единые полисы ОСАГО и КАСКО

Два в одном: в России появятся единые полисы ОСАГО и КАСКО

1 час назад
Бывшего главного полицейского Камчатки приговорили к пяти годам в колонии

Бывшего главного полицейского Камчатки приговорили к пяти годам в колонии

1 час назад
Вспомнить аэробику: правительство Ленобласти взялось за ЗОЖ

Вспомнить аэробику: правительство Ленобласти взялось за ЗОЖ

2 часа назад
Российские потребители оценили качество отечественных аналогов хамона и пармезана

Российские потребители оценили качество отечественных аналогов хамона и пармезана

2 часа назад
2020 год может стать худшим для мировой экономики со времен мирового кризиса

2020 год может стать худшим для мировой экономики со времен мирового кризиса

2 часа назад
Гармония инь и ян: Китай пытается осилить коронавирус отварами и прикуриванием

Гармония инь и ян: Китай пытается осилить коронавирус отварами и прикуриванием

2 часа назад
Слух: для iPad выпустят клавиатуру с тачпадом

Слух: для iPad выпустят клавиатуру с тачпадом

3 часа назад
10 богатейших людей в 2020 году

10 богатейших людей в 2020 году

3 часа назад
Apple лишилась двух ключевых топ-менеджеров

Apple лишилась двух ключевых топ-менеджеров

3 часа назад
Крупнейшую конференцию Facebook отменили из-за коронавируса

Крупнейшую конференцию Facebook отменили из-за коронавируса

3 часа назад
В Литву завезен коронавирус

В Литву завезен коронавирус

4 часа назад
Дело Ассанжа: слушания приостановлены до мая

Дело Ассанжа: слушания приостановлены до мая

5 часов назад
Wall Street в ужасе. Обвал быстрее, чем во время Великой депрессии

Wall Street в ужасе. Обвал быстрее, чем во время Великой депрессии

6 часов назад
Выпавшая из окна подруга внука Михалкова идет на поправку

Выпавшая из окна подруга внука Михалкова идет на поправку

8 часов назад
Вице-премьеры правительства стали кураторами нацпроектов

Вице-премьеры правительства стали кураторами нацпроектов

10 часов назад
Артисты театра "Новая опера" представят музыкальное шоу "Операмания" в Доме музыки

Артисты театра "Новая опера" представят музыкальное шоу "Операмания" в Доме музыки

26.02.2020 08:32

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку