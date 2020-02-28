Самодельная бомба взорвалась в жилом доме на севере Петербурга

Один человек пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства на севере Санкт-Петербурга, в Калининском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.

ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме по улице Замшина. Обошлось без разрушений, но помощь медиков потребовалась находившемуся в квартире человеку.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Как оно оказалось в квартире, предстоит выяснить следователям.