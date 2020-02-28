В Подмосковье разгромлена лаборатория для производства фальшивок для мигрантов

В Московском регионе пресекли работу лаборатории по изготовлению поддельных документов для мигрантов. Об этом сообщили в ФСБ. Располагалась она в одном из частных домов. Там были обнаружены фальшивые печати и штампы госучреждений, бланки документов, деньги и банковские карты.

Задержаны пять человек: два гражданина России и три иностранца. Операция была проведена ФСБ совместно с МВД и Росгвардией, сообщает телеканал "Россия 24".