Потери российской туристической отрасли от коронавируса достигли 27 млрд рублей

Потери российской туристической отрасли от коронавируса достигли 27 млрд руб. без учета потерь на итальянском направлении, заявила исполнительный директор "Ассоциации туроператоров России" (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала "Россия-24".

Ущерб в области выездного туризма после закрытия целого ряда направлений достиг 27 млрд руб., включая те выплаты, которые получили туристы, вынужденно отказавшиеся от оплаченных туров, пояснила Ломидзе.

Приведенная сумма не учитывает события, происходящие на итальянском направлении.

Продажи туров в Китай приостановлены после рекомендации Ростуризма от 24 января, а 27 февраля ведомство рекомендовало прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею до нормализации эпидемиологической обстановки в этих странах.