В Нижегородской области сотрудники полиции со стрельбой задержали подозреваемых в краже

Опубликованы кадры с регистратора патрульного автомобиля, на котором полицейские преследовали злоумышленников в Нижегородской области.

Сотрудники ДПС заметили машину, похожую на легковушку, проходившую по ориентировке о совершенном преступлении. Попытка остановить подозрительное транспортное средство привела к тому, что водитель попытался скрыться от стражей порядка.

Как сообщили в правоохранительных органах, один из инспекторов был вынужден применить табельное оружие. Он произвел три предупредительных выстрела и после этого открыл огонь на поражение, прострелив колеса автомобиля беглецов.

Преследуемая машина съехала в кювет, а двое мужчин, убегавших от правоохранителей, были задержаны. Ими оказались подозреваемые в краже мобильных телефонов на территории Чувашии, для проведения дальнейших следственных действий их доставили в отдел полиции.