"Будущее городской мобильности" от Citroen можно водить, не имея прав

Французский автобренд Citroen представил свой взгляд на то, каким должен быть городской автомобиль будущего - по затратам сопоставимый с общественным транспортом, экологичный и очень маленький. Причем, это не концепт-кар - первые покупатели получат свои Citroen Ami уже в июне.

У Ami есть определенные признаки автомобиля: четыре колеса, отапливаемая кабина с панорамной крышей и два посадочных места (для водителя и пассажира). Но передвигается он с максимальной скоростью в 45 км/ч, а запас хода от полного заряда 5,5-киловаттной батареи (можно заряжать её от обычной розетки) составляет 70 км.

Более того, водительских прав для управления не потребуется. По французским законам садиться за руль Ami можно с 14 лет, в других странах Евросоюза - с 16. Чтобы попробовать новинку в деле, можно будет арендовать ее по модели каршеринга за 26 евроцентов в минуту. Купить Ami "на совсем" обойдется в 6000 евро, доступна и гибридная модель: заплатив 2644 евро, можно арендовать транспортное средство два года, платя по 20 евро в месяц.