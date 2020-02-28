Доллар и евро резко дорожают на ММВБ, рубль заразился коронавирусом

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ вырос к 11:30 на 138,12 коп. до 67,205 руб. К 11:30 на ЕТС заключено 29376 сделок на 124 млрд 506,372 млн руб.

Курс евро превысил отметку 74 руб. впервые с 29 августа 2019 г. на фоне распространения коронавируса по миру и падения мировых нефтяных цен. Дополнительное давление на курс рубля оказывает рост геополитической напряженности между Турцией и Россией в Сирии.

За один евро дают 74,07 руб., что на 1,53 руб. выше уровня при закрытии торгов в четверг.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 1,34 руб. до 70,29 руб.

К утру 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, количество заразившихся коронавирусом превысило 83 тыс. человек. Коронавирус отмечен в 46 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).