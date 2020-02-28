Поправки в Конституцию: ЦИК хочет разрешить голосовать в течение трех дней

Центризбирком предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в Конституцию в течение трех дней. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Как сообщает РИА Новости, она пояснила, что проголосовать вне помещения смогут те, кто включен в список, но не имеет возможности по уважительной причине прибыть на голосование.

На заседании в пятницу ЦИК принял за основу порядок подготовки и проведения голосования. По словам Памфиловой, пока подготовлен проект постановления в соответствии с теми поправками, которые рабочая группа сформировала в статье второй законопроекта. Окончательный порядок голосования будет принят после принятия закона о поправке.

Кроме того, она коснулась вопроса видеонаблюдения на голосовании. По словам главы ЦИК, провести видеонаблюдение в общефедеральном масштабе, как это было на выборах президента, нет возможности. В целом ЦИК приветствует видеонаблюдение. Однако каждый регион будет решать сам применять его или нет.

В свою очередь замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что на подготовку и проведение общероссийского голосования из бюджета выделено 14,8 миллиарда рублей.



Голосование пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим, но оплачиваемым. Глава ФНПР Михаил Шмаков сообщил, что россиянам не придется брать день за свой счет.