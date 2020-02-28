Смарт-колонки Mail.Ru уже продают на "Авито"

Колонки "Капсула", оснащённые голосовым ассистентом "Маруся", уже появились в продаже — неофициально. Устройства можно найти на сайте объявлений "Авито". Первыми об этом сообщили "Ведомости".

Так, некто Степан продает колонку за 7000 рублей — столько же устройство стоит по предварительному заказу. Принимать их компания начала в конце января, однако продажи пока не начались, придется подождать "до конца квартала".

Представитель Mail.Ru Group рассказал изданию, что в январе 5000 "Капсул" раздали сотрудникам для тестирования. Продавцы утверждают, что сами в компании не работают, а получили устройства в подарок от сотрудников Mail.Ru. Один сообщил, что продаёт устройство, потому что оно не работает с его смартфоном Xiaomi. В Mail.Ru настаивают, что такое невозможно — колонка совместима с любыми мобильными устройствами.

Среди уникальных способностей "Капсулы" называют голосовые звонки через "ВКонтакте" (правда, пока это сервис на тестовых колонках не работает), а также обучение детей: будут специальные программы и инструменты для развития речевых навыков. Остальные возможности уже привычны для подобных устройств: зачитывать новости и погоду, вычислять время в пути с учётом пробок, воспроизводить напоминания и включать музыку. Вместе с колонкой покупатели получат в комплекте бесплатно полугодовую подписку на музыкальный стриминговый сервис "ВКонтакте" с системой рекомендаций. Помимо этого колонка сможет интегрироваться с системами "умного дома" от "Ростелекома" и компании Redmond.

Накануне РИА Новости передали со ссылкой на сообщение Mail.Ru Group, что компания собирается интегрировать голосового ассистента "Маруся" со всеми сервисами интернет-холдинга (это почта Mail.Ru, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", рекомендательный сервис "Пульс" и т.д.). Также в компании подтверждают планы запустить "единый видеосервис" — ранее сообщалось, что это будет своего рода "персональный телеканал".