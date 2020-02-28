Стартовали продажи доступных версий Opel Zafira Life

Российские продажи минивэнов Opel стартовали с наиболее дорогой комплектации Cosmo с удлиненным кузовом. Теперь же появились и более доступные "Зафиры", причем назвать базовое оснащение скромным язык не повернется.



На калужском заводе "ПСМА Рус" стартовал выпуск новых модификаций Opel Zafira Life - это начальные версии Innovation M и Innovation L. Последняя отличается увеличенной до 5 306 мм длиной кузова (в базе - 4 956 мм). Стоимость минивэнов в исполнении Innovation составляет 2 549 900 и 2 599 900 рублей соответственно. То есть, относительно Cosmo такие Zafira условно "потеряли" около 400 тысяч рублей. Продажи новинок уже открылись.

Список стандартного оснащения легко закроет потребности большинства покупателей. В базе присутствуют ксеноновая оптика с LED-ходовыми огнями, электрозеркала с обогревом и функцией складывания, подогрев передних сидений, двухзонный "климат" с дополнительным отопителем в салоне, передние и задние датчики парковки и даже камера заднего вида.

Кроме того, версия Innovation уже включает в себя систему мониторинга слепых зон, бесключевой доступ, систему Hill Assist, предпусковой подогреватель Webasto и медиасистему с 7-дюймовым экраном, Bluetooth, и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кстати, крепления Isofiz присутствуют как на втором ряду кресел, так и на третьем.



Напомним, что Opel Zafira Life продается в России с турбодизелем 2,0 л HDI мощностью 150 л.с., который сочетается с 6-ступенчатым автоматом.