На День Победы в Москву приедет великий герцог Люксембургский

Для участия в торжествах по случаю Дня Победы в Москву приедет Великий герцог Люксембургский Анри. Об этом сообщил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Лавров напомнил, что кроме юбилея Великой Победы в нынешнем году отмечается также 75-летие образования ООН.