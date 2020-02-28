Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько, где сыграет с Димитровым

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира в мексиканском Акапулько в двух сетах за один час 33 минуты обыграл представителя Южной Кореи Сун-Ву Квона – 6:2, 6:1.

Надаль пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Таким образом, испанец вышел в полуфинал турнира, где ему будет противостоять болгарин Григор Димитров (№22 рейтинга ATP).

Вторую путевку в финал турнира разыграют между собой американцы Тэйлор Харри Фриц (№35) и Джон Изнер (№20).