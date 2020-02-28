Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Петербурге

Сорокалетнего мужчину госпитализировали с баротравмой после взрыва неизвестного устройства в жилом доме на севере Санкт-Петербурга, сообщили в городском управлении МЧС.

Взрыв прогремел утром 28 февраля на третьем этаже в доме №15 по улице Замшина. По предварительной версии, сработало самодельное взрывное устройство, которое владелец двухкомнатной квартиры хранил в коридоре рядом с сейфом с оружием и патронами.

Ударной волной выбило дверь в коридоре и пару оконных стекол. Досталось и владельцу квартиры — его госпитализировали с баротравмой.