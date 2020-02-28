Как нормальный: сканирование мозга помогло выявить второй подтип шизофрении

Шизофрения — одно из самых плохо изученных психических расстройств, которое обычно сопровождается галлюцинациями, бредом, нарушением процессов мышления и эмоциональных реакций.

До сих пор специалисты исследовали это заболевание, сравнивая мозг пациентов с мозгом здоровых людей. Основным "маркером" шизофрении считалось уменьшение объёма серого вещества.

Но, похоже, такой подход был ошибочным.

На днях учёные из США, Европы и Китая опубликовали в журнале Brain исследование, свидетельствующее о существовании как минимум двух нейроанатомических подтипов расстройства. Один из них является "классическим", а вот другой ещё только предстоит детально изучить.

Научная группа использовала специально разработанный метод машинного обучения, чтобы проанализировать результаты сканирования мозга 307 пациентов с шизофренией и 364 здоровых людей в возрасте до 45 лет.

Учёные очень удивились, когда поняли, что у 115 пациентов с шизофренией (почти 40%) не наблюдалось считавшегося типичным уменьшения объёма серого вещества.

Более того, у этих пациентов нейробиологи выявили увеличение объёма серого вещества в средней части мозга — структуре, известной как полосатое тело. Она в том числе регулирует мышечный тонус и двигательные реакции.

Подтип 1 — типичная картина, наблюдаемая у пациентов с шизофренией. А вот подтип 2 с не столь явными структурными изменениями в мозге специалистам ещё только предстоит изучить.

Сопоставив ряд факторов (приём тех или иных лекарств, возраст и так далее), авторы работы не нашли чёткого объяснения выявленным различиям.

"Пациенты второго подтипа очень интересны, потому что у них сходные с первым подтипом демографические и клинические показатели, и единственные различия [мы нашли] в структурах их головного мозга", — отметил в пресс-релизе ведущий автор работы Ганеш Чанд (Ganesh Chand) из Университета Пенсильвании.

Специалисты полагают, что наличие двух подтипов шизофрении объясняет тот факт, почему назначаемые антипсихотические препараты во многих случаях оказываются неэффективными.

"В большинстве случаев мы не можем предсказать результат лечения, оно подбирается методом проб и ошибок, — признаётся соавтор исследования Дэниэл Вольф (Daniel Wolf) из Университета Пенсильвании. — Теперь, когда мы начинаем понимать биологию этого расстройства, мы надеемся, что у нас появятся более персонализированные подходы к лечению".

В дальнейшем нейробиологам предстоит выяснить, почему у ряда пациентов с шизофренией не уменьшается объём серого вещества, но при этом могут происходить другие структурные изменения в мозге, с какими конкретно симптомами связаны два разных подтипа расстройства и как они прогрессируют.

Напомним, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о неожиданном факторе риска развития шизофрении и о том, что это расстройство может быть связано с патологиями плаценты, специфическими мутациями и "неправомерной" деятельностью иммунных клеток.