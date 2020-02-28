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28 февраля 202011:32

Apple заставляет разработчиков получить китайскую лицензию на игры

EPA

Компания Apple установила крайний срок, в течение которого разработчики должны подготовить свои приложения для соответствия китайским законам, касающихся мобильных видеоигр.

Регулирование, введенное Китаем в 2016 году, требует, чтобы производители мобильных игр, желающие монетизировать свою продукцию за счет внутриигровых транзакций, получали лицензию от Государственной Администрации по делам печати и публикаций (SAPP). Номер лицензии разработчики должны предоставить компании Apple до 30 июня.

Если у игры нет полученного у регулятора ратификационного номера (ISBN), Apple откажет в публикации в своем магазине приложений. Правило касается всех платных игровых приложений, а также тех, в которых есть возможность совершать микроплатежи.

"Китайский закон требует, чтобы игры получили ратификационный номер от SAPP. Пожалуйста, предоставьте этот номер до 30 июня 2020 года для любых платных игр или игр, предлагающих покупки внутри приложения, которые вы собираетесь распространять на территории Китая", — сообщила компания Apple.

Судя по всему, до сих пор Apple разрешала публикацию мобильных игр в своем App Store без этой лицензии. Неясно, что произойдет с приложением, если производитель игр не предоставит номер разрешения до 30 июня. Apple пока не прокомментировала ситуацию.

По данным Kantar, мобильная операционная система iOS от Apple занимает более 21% рынка в Китае по сравнению с почти 79% у Android. Магазины приложений для Android в Китае соблюдают регламент с 2016 года.

Китай является невероятно важным регионом для Apple. Это крупнейший в мире рынок мобильных игр. В этом году, по данным исследовательской компании Newzoo, на долю iOS придется 53% общего дохода от мобильных игр в Китае, который составляет около $13 млрд. Неясно, какое финансовое влияние новые правила могут оказать на доходы App Store в Китае.

Тем не менее, этот шаг может затруднить публикацию игр для мелких инди-разработчиков. Получение лицензии от китайского правительства обычно означает, что иностранные издатели игр должны будут заключить партнерские отношения с китайской компанией. Например, когда Nintendo выпустила свою консоль Switch в Китае в этом году, она сделала это в партнерстве с Tencent, крупнейшей игровой компанией страны. Этот же процесс проходят и остальные игровые компании мира, от EA до Sony и Ubisoft: Tencent — это компания, через которую индустрия видеоигр выходит на рынок Китая.

"Крупнейшие разработчики игр смогут сотрудничать с китайскими издателями, такими как Tencent, Netease и AppInChina, чтобы получить лицензию и опубликовать свои игры в Китае. Эти партнерские отношения, как правило, предполагают соглашение о распределении доходов, так что это изменение в правилах принесет пользу крупным китайским издателям и снизит доходы даже для разработчиков игр, которые могут продолжать публиковать свои игры в Китае", — комментирует CNBC Рич Бишоп, генеральный директор AppInChina, компании, которая помогает разработчикам издавать свои приложения в Китае.

Кроме того, все игры должны быть одобрены правительством. Но Пекин одобряет порядка 20-30 игр каждый месяц, поэтому процесс публикации может растянуться.  "Это изменение означает, что у каждого разработчика, который в настоящее время публикует свою игру на iOS в Китае, есть три варианта: подать заявку на получение лицензии на игру, получать доходы только от рекламы внутри приложения или выпустить приложение без возможности получать доход в Китае", — сказал Бишоп.

Закон 2016 года — это часть политики Китая, направленной на более жесткий контроль над рынком мобильных игр. В 2018 году Пекин заявил, что у детей, много играющих в игры, начались проблемы со зрением. В результате производители игр, такие как Tencent, встроили ограничения количества времени, которое пользователи могут тратить на приложения. В том же году китайские власти заморозили одобрение игр и начали выдавать лицензии на игры только с декабря 2018 года и января 2019 года.

В последние месяцы пользователи смартфонов в Китае загрузили рекордное количество игр и других приложений, сообщают аналитики AppAnnie. С начала февраля, в магазине Apple Store в Китае скачали большее 222 млн приложений. Среднее число скачиваний приложений в неделю за две первые недели февраля подскочило на 40% по сравнению со средним показателем за весь 2019 год. Оба временных периода совпадают с ускорением распространения эпидемии коронавируса.

 

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