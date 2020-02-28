В Братске женщина бросила новорожденного ребенка в больничном туалете. Видео

Утром в пятницу, 28 февраля, в туалете женской консультации в Братске была найдена спортивная сумка, в которой находился новорожденный младенец.

После просмотра записей с камер наблюдения было установлено, что его оставила женщина средних лет, посетившая медицинской учреждение вместе с ребенком дошкольного возраста. К моменту обнаружения предполагаемой матери малыша на видео, она уже скрылась в неизвестном направлении.

Как сообщают СМИ, новорожденная девочка весит три килограмма и чувствует себя хорошо. Ее передали в Детскую городскую больницу.

По предварительным данным, личность женщины уже установлена, ее поисками в настоящее время занимаются сотрудники правоохранительных органов.

По факту произошедшего региональное управление СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет лишение свободы на срок до одного года.