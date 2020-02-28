Словакия с 1 марта начнет "виртуальный реверс" газа на Украину

Поставки газа из Словакии на Украину по "виртуальному реверсу" начнут 1 марта, сообщает словацкий оператор ГТС Eustream. "Виртуальный реверс" запустят на пункте соединения Вельки Капушаны-Ужгород.

Речь идет о поставке 10 млн кубометров газа в сутки. Стороны могут договориться об увеличении поставок "в случае заинтересованности рынка".

Между тем объем реверса зависит от физического потока газа в направлении Украина — Словакия. Следовательно, реверс прекратится в случае отсутствия потока через Украину в Словакию.

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что поставки газа из Польши на Украину по "виртуальному реверсу" начались в январе, и Украина ждет начала поставок газа из Венгрии.

Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет предусматривает прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.