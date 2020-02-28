"Жестко бил с обеих рук". Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о бое с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Грозном, а также опубликовал новые фотографии с этого поединка.

"Меня мой Друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук!" – написал Емельяненко-младший в Instagram. До этого Александр написал: "Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг".

Ранее Кадыров в шутку бросил вызов Емельяненко, заявив, что в последнее время пошла мода всем, кому не лень, бросать вызов Александру. Российский боец смешанного стиля согласился сразиться на ринге с главой Чечни. После этого Кадыров и Александр встретились в Грозном. Глава Чечни пообещал показать Емельяненко, как вести себя на ринге.

Напомним, в декабре стало известно, что Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым. Поединок двух российских бойцов пройдет в Москве 3 апреля. На счету Александра 28 побед, 7 поражений и одна ничья. Магомед Исмаилов провел в октагоне 18 поединков. В 15 он выиграл, 2 проиграл и один бой завершился вничью.