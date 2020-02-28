Коронавирус в Белоруссии: Лукашенко не собирается закрывать границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что не имеет смысла закрывать границы Белоруссии из-за одного завозного случая коронавируса.

Аналогичной позиции придерживается и министр здравоохранения республики Владимир Караник, передает РИА Новости. Он пояснил, что закрытие границ может простимулировать незаконную миграцию и, как следствие, неконтролируемое распространение инфекции.

При этом белорусских пограничников научили распознавать людей с признаками инфекционных заболеваний. Как рассказал официальный представитель государственного пограничного комитета (ГПК) Антон Бычковский, все выявленные в ходе пограничного контроля заболевшие будут немедленно направлены в санитарно-карантинный пункт.

Ранее стало известно о том, что в Белоруссии выявлен первый случай коронавируса COVID-19. Заболевший — иранский студент, прилетевший из Баку.