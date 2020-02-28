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Конфликт в Сирии 40 минут назад

28 февраля 202013:45 Артем Красулин

Идлиб: ситуация грозит перерасти в международный конфликт, но Турция не идет на уступки

Идлиб: ситуация грозит перерасти в международный конфликт, но Турция не идет на уступки

Ситуация вокруг сирийского Идлиба угрожает перерасти в масштабный открытый международный военный конфликт, необходимо немедленно остановить эскалацию. Об этом в своем "Твиттере" заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. А Анкара тем временем призывает установить бесполетную зону над Идлибом.

Согласно 4-й статье Вашингтонского договора, каждая страна НАТО имеет право запросить проведение консультаций с партнерами, если считает, что ее безопасность находится под угрозой. Об этом напомнил генсек Альянса Йенс Столтенберг, анонсируя такую встречу по запросу Турции.

Анкара нанесла серию ударов по правительственным войскам Сирии. В правящей партии "Справедливости и развития" их считают вражескими целями. Атаку власти называют ответом на обстрел турецких подразделений, который унес жизни 33 военных.


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ночью провел экстренное заседание Совета безопасности. Оно продолжалось около шести часов. Власти страны ограничили доступ в соцсети, в частности к "Фейсбуку" и "Инстаграму". Министр обороны приехал на границу с Сирией, чтобы лично руководить действиями военных.

"Потери среди войск режима колоссальны, я не буду перечислять детали. Бои продолжаются и будут продолжаться, — сказал Эрдоган. — Мы ведем диалог с российской стороной, но, хочу почеркнуть, что мы находимся в Идлибе согласно достигнутым соглашениям".

По данным Минобороны России, ситуация обострилась после того, как боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) устроили крупномасштабную атаку на правительственные войска Сирии в Идлибе. Причем в боевых порядках террористов находились турецкие военные. Они пострадали при ответном ударе сирийской армии.

"В течение прошедших суток представителями российского ЦПВС постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов".

В ведомстве уточнили: по данным, которые Анкара передавала Российскому центру примирения, никаких ее подразделений в этом районе не было и не должно было быть. Сразу после получения сведений о пострадавших с турецкой стороны в Москве приняли исчерпывающие меры для того, чтобы силы Дамаска полностью прекратили огонь.

"Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции".

Единственным решением проблемы Идлиба и Сирии в целом будет окончательное и бесповоротное изгнание террористов из страны. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Единственным долгосрочным решением проблемы Идлиба, да и, откровенно говоря, всей Сирии, станет окончательное и бесповоротное изгнание из этой страны террористов. И не надо нам заявлять, что мы преувеличиваем проблему", — заявил Небензя.

Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Для усиления борьбы с исламистами к группировке ВМФ России в Средиземном море присоединятся два фрегата, оснащенных ракетами "Калибр". А чтобы избежать провокаций с турецкой стороны, Москва усиливает охрану дипведомств нашей страны в Стамбуле и Анкаре.

Генсек ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Идлибе. По мнению Антониу Гутерриша, "без срочных действий риск дальнейшей эскалации растет каждый час". Но Анкара пока не идет на уступки. Как пишут турецкие СМИ, в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе рассматривается возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также пересмотр развертывания российских систем С-400.

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