28 февраля 202013:17 Ольга Мещерякова

Помогите мне вернуться домой: история мальчика, обратившегося к президенту

Помогите мне вернуться домой: история мальчика, обратившегося к президенту

Департамент труда и соцзащиты Москвы готов помочь бабушке подростка Миши в оформлении опеки. Накануне мальчик был на открытии парка "Остров мечты" и обратился напрямую к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть его домой. Сейчас Миша находится в социальном центре.

- Бабуля? Я попросил президента России. Он даже видел, как я плачу и прошу помощи.

Мишина бабушка отворачивается, чтобы скрыть слезы — они не напоказ, здесь столько чужих людей и телекамер. К ним ведь уже приходили, чтобы забрать и увезти Мишу в социальный центр.

- Я очень хочу домой. Я очень люблю бабушку!

В этой любви он признался прямо на открытии парка развлечений, куда привезли сирот из детских домов и социальных учреждений. Миша (вот он, мальчик со сломанной рукой, недавняя травма) подходит к Владимиру Путину и просит, по-взрослому четко формулируя, помочь ему вернуться домой.

Несколько лет назад в их семье произошла трагедия. Родителей не стало. Только бабушка, с ней и рос.

"Я очень жду Мишу, потому что надо заниматься. Я сама два высших образования имею — Плехановский и МГУ", — говорит Елена Тимофеева, бабушка Михаила.

Мишин аккордеон валяется на полу среди коробок с одеждой. В тот день, когда за ребенком пришли, они разбирали зимние вещи. Так все и осталось.

"Там Дзюгаева какая-то написала: дается какое-то время (какое — не сказала) на обжалование. Но нам никакого обжалования не дали. Он кричит, я от всего этого психоза вышла, а его скрутили и увезли", — рассказывает Елена Тимофеева, бабушка Михаила.

Бумаги с подписями и печатями лежат по всей комнате, в шкафах, на рояле. Она уже полгода находится в переписке с различными службами.

- Районный прокурор не счел нужным ответить. Я посылала, а он не ответил.

Документ на трех страницах, заверенных официальным штампом — это распоряжение управления соцзащиты Юго-Восточного округа об отстранении Елены Тимофеевой от исполнения обязанностей опекуна. Цитата из текста: "приемный родитель не понимает возрастные психологические особенности подопечного и не пытается менять поведения в семье. Права и интересы подопечного нарушаются".

"Бабушка мне рассказывала, что опека настаивает на том, что он слаборазвит, его нужно куда-то пристроить", — рассказывает знакомая семьи.

"Он был очень маленький, а она его воспитывала, она о нем заботилась, он постоянно вместе с ней ходил", — говорит друг семьи.

- Скандалы были какие-нибудь? Спорили они?

- Нет, нет. Воспитывала она его нормально, — рассказывает соседка.

Московский детский омбудсмен уже пообещала содействие. – помочь Елене Тимофеевой вернуть право опеки над внуком.

"Мы готовы помочь бабушке оформить над ним опекунство при соблюдении, естественно, всех условий, которые требует регламент", — сообщила Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в Москве.

Президент поручил разобраться в ситуации.

Текст: "Вести-Москва"

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