75 лет Победы, 75 рублей за литр: магазин оскандалился с рекламой алкоголя

В Сургуте демонтировали рекламную вывеску, в которой использовалась официальная символика 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Автор баннера "оригинально" зазывал покупателей за алкоголем, предлагая приобрести литр пива по цене, равной годовщине великого исторического события.

Как сообщается на сайте администрации города Сургута, для демонтирования вывески потребовалось менее суток. Баннер размещался на фасаде здания по улице Югорская. Его фотографию разместили в социальных сетях, в результате чего возник общественный резонанс.

Полиция, установив владельца незаконной рекламы, вручила ему предписание демонтировать вывеску. Бизнесмен не стал спорить и выполнил требования. Кроме того, ему придется выплатить штраф за нарушение требований к установке и эксплуатации рекламной продукции. Не исключено, что предприниматель не ограничится только этим — антимонопольная служба взялась за проверку данной ситуации.



Глава Сургута Вадим Шувалов рассказал, что реклама алкоголя, вывешенная на одном из местных магазинов, является возмутительной. По его словам, такие вещи абсолютно недопустимы, поскольку Победа — это "святой праздник".

Ранее сообщалось о календарях, размещенных в одном из столичных детских садов. На печатной продукции разместили изображения окровавленных детей в военной форме.