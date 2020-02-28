Найти и обезвредить: новый бумажный тест быстро подскажет, каким антибиотиком лечиться

Если в организм человека проникают болезнетворные бактерии, лечение важно начать как можно быстрее. Но перед этим врачам нужно подтвердить наличие патогенов, а затем выяснить, какой антибиотик подойдёт в данном конкретном случае лучше всего.

На лабораторные анализы может уйти до нескольких дней. Тем временем доктора, как правило, назначают пациенту антибиотики широкого спектра действия. Но эта мера не всегда оправдана. Во-первых, лечение может оказаться не столь эффективным, как более специфическое, нацеленное на борьбу с конкретными патогенами. Во-вторых, частое применение антибиотиков первой линии способствует увеличению числа супербактерий.

Чтобы решить эту проблему, учёные из Саутгемптонского университета разработали простую в использовании и недорогую систему, которая по принципу работы напоминает тест на беременность.

Новинка представляет собой бумажную тест-полоску из трёх слоёв. Верхний содержит четыре часто используемых антибиотика — амоксициллин, ципрофлоксацин, гентамицин и нитрофурантоин. Они заключены в небольших прямоугольных областях. Средний слой состоит из абсорбирующей бумаги, нижний — из агарового геля (благоприятная среда для роста и размножения бактерий). Вся система упакована в пластиковый "футляр".

Работает тест очень просто. На небольшой бумажный вкладыш наносится образец биологической жидкости пациента (например, мочи). Затем вкладыш покрывают специальной лентой, чтобы предотвратить высыхание или загрязнение.

Биологическая жидкость распространяется по среднему слою бумаги, при этом попадая и на все четыре прямоугольника, содержащие тестируемые антибиотики.

Если в образце присутствуют те или иные болезнетворные бактерии, бумага становится синей. В том случае, если какой-либо из четырёх антибиотиков подходит для лечения инфекции, вокруг соответствующего прямоугольника бумага не посинеет.

Таким образом, новый тест позволит не только быстро выявить инфекцию, но и понять, подойдёт ли для лечения один из часто применяемых препаратов (или же врачам следует искать другие варианты).

Испытания системы с использованием образца мочи, в который учёные добавили кишечную палочку.

Испытания новой системы показали, что по надёжности она не уступает традиционным лабораторным анализам.

Подробное описание новой разработки содержится в статье, опубликованной в журнале Biosensors and Bioelectronics.

Напомним, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о тесте, который обнаружит супербактерии за считанные минуты, и о том, почему некоторые учёные не советуют допивать курс назначенных антибиотиков до конца.